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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о переговорах с РФ: Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Россия не хочет заканчивать войну

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Зеленский хочет, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине
Зеленский хочет, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Чили подчеркнул, что Россия проводит политику ненасытного террориста, использует язык ультиматумов и не хочет останавливать захватническую войну в Украине. Об этом сообщает 17 августа официальный сайт главы государства.

"Они пришли на нашу землю, начали эту войну, чтобы уничтожить нас. Им не подойдут никакие посредники, потому что их интересует только полное господство в Украине, чтобы нас не было, чтобы не было людей, желающих быть независимыми. Они не видят нас как члена Евросоюза, не видят демократическое независимое государство. Мы для них – колония", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, невозможно найти посредника между защищающей свою землю страной и агрессором, который решил ее разрушить и совершает бесчеловечные преступления.

"Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", – убежден он.

По словам Зеленского, РФ имеет значительное информационное влияние в мире и пытается удерживать в "информационном вакууме" целые регионы, поэтому очень важно, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине.

Журналистов из Латинской Америки президент пригласил в Украину, а политических лидеров стран региона призвал усилить давление на агрессора.

Президент также рассказал о проекте восстановления Украины. Он выразил пожелание, чтобы талантливые чилийские архитекторы приняли участие в восстановлении страны и пригласил в Украину студентов из Чили.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Чили, Кремль, переговоры, студенты, политика, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Российская Федерация, встреча, российские оккупанты
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