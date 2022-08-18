Зеленский о переговорах с РФ: Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Россия не хочет заканчивать войну

"Они пришли на нашу землю, начали эту войну, чтобы уничтожить нас. Им не подойдут никакие посредники, потому что их интересует только полное господство в Украине, чтобы нас не было, чтобы не было людей, желающих быть независимыми. Они не видят нас как члена Евросоюза, не видят демократическое независимое государство. Мы для них – колония", – подчеркнул глава государства.
Как отметил Зеленский, невозможно найти посредника между защищающей свою землю страной и агрессором, который решил ее разрушить и совершает бесчеловечные преступления.
"Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", – убежден он.
По словам Зеленского, РФ имеет значительное информационное влияние в мире и пытается удерживать в "информационном вакууме" целые регионы, поэтому очень важно, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине.
Журналистов из Латинской Америки президент пригласил в Украину, а политических лидеров стран региона призвал усилить давление на агрессора.
Президент также рассказал о проекте восстановления Украины. Он выразил пожелание, чтобы талантливые чилийские архитекторы приняли участие в восстановлении страны и пригласил в Украину студентов из Чили.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.