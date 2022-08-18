Зеленский о переговорах с РФ: Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Россия не хочет заканчивать войну

"Они пришли на нашу землю, начали эту войну, чтобы уничтожить нас. Им не подойдут никакие посредники, потому что их интересует только полное господство в Украине, чтобы нас не было, чтобы не было людей, желающих быть независимыми. Они не видят нас как члена Евросоюза, не видят демократическое независимое государство. Мы для них – колония", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, невозможно найти посредника между защищающей свою землю страной и агрессором, который решил ее разрушить и совершает бесчеловечные преступления.

"Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", – убежден он.

По словам Зеленского, РФ имеет значительное информационное влияние в мире и пытается удерживать в "информационном вакууме" целые регионы, поэтому очень важно, чтобы страны Латинской Америки знали правду о войне в Украине.

Журналистов из Латинской Америки президент пригласил в Украину, а политических лидеров стран региона призвал усилить давление на агрессора.

Президент также рассказал о проекте восстановления Украины. Он выразил пожелание, чтобы талантливые чилийские архитекторы приняли участие в восстановлении страны и пригласил в Украину студентов из Чили.