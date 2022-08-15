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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кулеба: Я несколько раз говорил Ермаку: "Слушай, я реально не понимаю, как ты терпишь эти бесконечные переговоры с Козаком"

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Кулеба: России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали
Кулеба: России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провоцировал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака во время переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе в нормандском формате. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Козак и Ермак вели переговоры в нормандском формате на уровне советников президентов. 

Кулеба, говоря о том, когда начал получать информацию о возможном вторжении РФ, отметил, что осенью еще "был жив" нормандский формат и шла "большая дипломатическая игра с политическими суперставками на тему "кто первый моргнет". 

"России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали. Вот логика, которую они вели: спровоцировали их непосредственно вдоль границы или спровоцировали их в трехсторонней контактной группе. И тогда, например, Андрею Ермаку, который отвечал за нормандский формат, я несколько раз говорил: "Слушай, я реально не понимаю, как ты все это терпишь: эти бесконечные переговоры с Козаком". Потому что сознательно буквально... Было видно, что он толкает, провоцирует", – рассказал министр. 

Глава ОПУ, по его мнению, тогда "проявлял без преувеличения просто величайшую мудрость и выдержку, чтобы держать линию".

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Козак родился в Бандурово в 1958 году, он вырос и окончил школу в этом селе. Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Козак занял должность, которой ранее не было в штате ведомства. Он вел переговоры с Украиной на уровне советников лидеров в нормандском формате. Последняя встреча на его уровне (украинскую делегацию на переговорах возглавлял Ермак) состоялась 10 февраля в Германии, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Переговоры длились около девяти часов, но стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся "интерпретации" Минских соглашений, сказал тогда Козак. "Позиция Украины непреклонна. Отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, даже цитировать Минские соглашения", – отмечал он тогда. За несколько недель до этого Козак, присутствовавший онлайн на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, вышел из себя и вмешался в работу ТКГ, когда обсуждалась имплементация Минских соглашений, сообщала ТСН, ссылаясь на источники. 

"Камнем преткновения стала дорожная карта – пошаговый план имплементации спорных пунктов Минских договоренностей, в частности о выборах и очередности передачи контроля над границей. Дмитрий Козак очень эмоционально доказывал, почему Украина должна согласиться на вариант дорожной карты боевиков и обсуждать ее исключительно с ними, а не с Россией, ведь какая же она, мол, сторона конфликта", – сообщали журналисты. 

По информации российско-израильского бизнесмена, одного из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина, Козак перед заседанием Совбеза РФ, на котором обсуждали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", пытался убедить президента РФ Владимира Путина не начинать полномасштабную войну, так как "не давал шансов" вторжению

Козака на этом заседании Путин "достаточно грубо обрывал", обратила внимание "Русская служба ВВС". Собеседники СМИ в мае рассказали, что Путин отстранил Козака от кураторства украинским направлением. 

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