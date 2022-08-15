Кулеба: Я несколько раз говорил Ермаку: "Слушай, я реально не понимаю, как ты терпишь эти бесконечные переговоры с Козаком"

Козак и Ермак вели переговоры в нормандском формате на уровне советников президентов.

Кулеба, говоря о том, когда начал получать информацию о возможном вторжении РФ, отметил, что осенью еще "был жив" нормандский формат и шла "большая дипломатическая игра с политическими суперставками на тему "кто первый моргнет".

"России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали. Вот логика, которую они вели: спровоцировали их непосредственно вдоль границы или спровоцировали их в трехсторонней контактной группе. И тогда, например, Андрею Ермаку, который отвечал за нормандский формат, я несколько раз говорил: "Слушай, я реально не понимаю, как ты все это терпишь: эти бесконечные переговоры с Козаком". Потому что сознательно буквально... Было видно, что он толкает, провоцирует", – рассказал министр.

Глава ОПУ, по его мнению, тогда "проявлял без преувеличения просто величайшую мудрость и выдержку, чтобы держать линию".

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

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