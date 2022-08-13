ГОРДОН
 
 
МИР

Кулеба предложил жаловаться в Кремль тем россиянам, которые недовольны возможным запретом на въезд в Европу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба напомнил, что большинство россиян поддерживает агрессию против Украины
Кулеба напомнил, что большинство россиян поддерживает агрессию против Украины
Фото: ЕРА

В возможном запрете россиянам въезжать в страны Европы виноваты сами россияне и руководство их страны. Об этом 13 августа заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россияне, недовольные перспективой запрета туристических поездок в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

Согласно данным закрытого опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения, озвученным "Медузой" в июле, войну в Украине поддерживают 57% россиян.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России. Это было бы справедливым шагом, считает он.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Кремль, агрессия, запрет, туристы, Дмитрий Кулеба, Европа, визы, война России против Украины, дипломаты, Евросоюз, перспективы, жалоба, въезд в ЕС, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (383554)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (73428)
3
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (68406)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (59535)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (54679)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (34464)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26088)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (25571)
 
 
 
 