Кулеба предложил жаловаться в Кремль тем россиянам, которые недовольны возможным запретом на въезд в Европу

"Россияне, недовольные перспективой запрета туристических поездок в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", – написал он.
Украинский дипломат подчеркнул, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд".
Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.
Согласно данным закрытого опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения, озвученным "Медузой" в июле, войну в Украине поддерживают 57% россиян.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России. Это было бы справедливым шагом, считает он.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.