Кулеба предложил жаловаться в Кремль тем россиянам, которые недовольны возможным запретом на въезд в Европу

"Россияне, недовольные перспективой запрета туристических поездок в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд".

Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

Согласно данным закрытого опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения, озвученным "Медузой" в июле, войну в Украине поддерживают 57% россиян.