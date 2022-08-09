"Тогда они поймут". Зеленский призвал запретить въезд всем россиянам в западные страны

По его словам, "самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Зеленский считает, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".
Президент сказал, что уже введенные санкции против РФ "слабы" по сравнению с возможностью закрыть всем россиянам въезд в западные страны на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоресурсов.
Как отметила газета, некоторые критики идеи утверждают, что такой запрет несправедливо повлиял бы и на тех россиян, которые не поддерживают правительство РФ. Зеленский в ответ на это сказал, что, "какими бы ни были россияне, пусть сидят дома, тогда они поймут". Он подчеркнул, что все население страны может нести ответственность за действия своего правительства, так как "выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
4 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство рассматривает способы ограничить выдачу туристических виз россиянам.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.