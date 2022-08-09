"Тогда они поймут". Зеленский призвал запретить въезд всем россиянам в западные страны

Зеленский отметил, что население РФ "выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него" Фото: EPA

По его словам, "самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Зеленский считает, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Президент сказал, что уже введенные санкции против РФ "слабы" по сравнению с возможностью закрыть всем россиянам въезд в западные страны на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

Как отметила газета, некоторые критики идеи утверждают, что такой запрет несправедливо повлиял бы и на тех россиян, которые не поддерживают правительство РФ. Зеленский в ответ на это сказал, что, "какими бы ни были россияне, пусть сидят дома, тогда они поймут". Он подчеркнул, что все население страны может нести ответственность за действия своего правительства, так как "выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него".