Финляндия ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

Министр на заседании правительства представил методы, определенные министерством иностранных дел. Вопрос ограничения выдачи виз россиянам также обсуждался с президентом страны Саули Нийнисте, отметило издание.

"Я очень хорошо понимаю моральное неодобрение. Что когда в Украине война и люди страдают, в то же время есть нормальный туризм и поиск роскоши с Запада. Это не то, что нужно в данной ситуации", – сказал он.

По словам министра, самый быстрый способ повлиять на количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, – уточнить категории виз и повлиять на сроки приема визовых заявлений. Также Хаависто считает, что ограничить количество туристических виз можно путем ограничения их бронирования. В этом случае прием заявлений может быть сосредоточен, например, на выдаче визы по семейным, рабочим или учебным причинам.

"Если все заявления на визу будут в одном месте, нужные будут "закопаны". Эта договоренность будет отдавать приоритет заявителям, которые действительно в этом нуждаются. Считаю это правильным решением в данной ситуации", – сказал он.

Министр также отметил, что решение о полном запрете на выдачу виз россиянам может рассматривать ЕС в рамках санкционного законодательства. По его словам, Финляндия поднимет вопрос совместимости визовой практики и санкций ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа.