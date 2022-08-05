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Финляндия ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

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Хаависто сообщил, что Финляндия поднимет вопрос совместимости визовой практики и санкций ЕС
Хаависто сообщил, что Финляндия поднимет вопрос совместимости визовой практики и санкций ЕС 
Фото: EPA

Финляндия рассматривает способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Об этом 4 августа заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщает Yle.

Министр на заседании правительства представил методы, определенные министерством иностранных дел. Вопрос ограничения выдачи виз россиянам также обсуждался с президентом страны Саули Нийнисте, отметило издание.

"Я очень хорошо понимаю моральное неодобрение. Что когда в Украине война и люди страдают, в то же время есть нормальный туризм и поиск роскоши с Запада. Это не то, что нужно в данной ситуации", – сказал он.

По словам министра, самый быстрый способ повлиять на количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, – уточнить категории виз и повлиять на сроки приема визовых заявлений. Также Хаависто считает, что ограничить количество туристических виз можно путем ограничения их бронирования. В этом случае прием заявлений может быть сосредоточен, например, на выдаче визы по семейным, рабочим или учебным причинам.

"Если все заявления на визу будут в одном месте, нужные будут "закопаны". Эта договоренность будет отдавать приоритет заявителям, которые действительно в этом нуждаются. Считаю это правильным решением в данной ситуации", – сказал он.

Министр также отметил, что решение о полном запрете на выдачу виз россиянам может рассматривать ЕС в рамках санкционного законодательства. По его словам, Финляндия поднимет вопрос совместимости визовой практики и санкций ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Финляндия, визы, война России против Украины, Пекка Хаависто
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