Финляндия хочет ограничить выдачу туристических виз россиянам – премьер-министр страны

По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны Европейского союза вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.
Марин добавила, что передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но санкции так и не были распространены на сферу туризма. Она надеется, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется "более остро".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
4 августа заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто Финляндии заявил, что правительство рассматривает способы ограничить выдачу туристических виз россиянам.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.