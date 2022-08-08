Финляндия хочет ограничить выдачу туристических виз россиянам – премьер-министр страны

По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны Европейского союза вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Марин добавила, что передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но санкции так и не были распространены на сферу туризма. Она надеется, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется "более остро".