В Латвии полиция больше не будет охранять консульства России

Полиция Латвии не будет охранять генконсульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае, отметили СМИ Фото: Valsts policija / Facebook

Об этом 7 августа сообщил портал латвийских общественных радио и телевидения LSM.

Отмечается, что дипломатические работники двух консульств РФ были объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Так, в апреле Латвия закрыла российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае и выслала 13 дипломатов и сотрудников посольства РФ.

"Учитывая преступления, совершенные российскими Вооруженными силами в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Российской Федерацией", – написал в Twitter 5 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

* emot v * r * Krievijas bru * oto sp * ku pastr * d * tos noziegumus Ukrain * , Latvija sašaurina diplom * tisk * s attiec * bas ar Krievijas Feder * ciju, sl * dzot t * s * ener * lkonsul * tus Daugavpil * un Liep * j * un izraidot 13 diplom * tus un darbiniekus — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 5, 2022

Оба генконсульства должны были закрыться до 30 апреля, подчеркнул LSM.