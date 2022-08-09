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В Латвии полиция больше не будет охранять консульства России

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Полиция Латвии не будет охранять генконсульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае, отметили СМИ
Полиция Латвии не будет охранять генконсульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае, отметили СМИ
Фото: Valsts policija / Facebook

Полиция Латвии больше не будет охранять генконсульства России в Даугавпилсе и Лиепае.

Об этом 7 августа сообщил портал латвийских общественных радио и телевидения LSM.

Отмечается, что дипломатические работники двух консульств РФ были объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Так, в апреле Латвия закрыла российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае и выслала 13 дипломатов и сотрудников посольства РФ.

"Учитывая преступления, совершенные российскими Вооруженными силами в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Российской Федерацией", – написал в Twitter 5 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Оба генконсульства должны были закрыться до 30 апреля, подчеркнул LSM.

Контекст:

Латвия поддерживает Украину в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия.

21 апреля Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа и разрешил лишать гражданства за поддержку военных преступлений.

Россия в тот же день закрыла два генконсульства Латвии.  

В Латвии также запретили вещание российских телеканалов.

В начале августа посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для граждан РФ.

Теги: Россия, Украина, Латвия, посольство, полиция, агрессия, Эдгарс Ринкевичс, преступление, консульство, война России против Украины, работа, охрана, российские оккупанты
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