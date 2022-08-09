В Латвии полиция больше не будет охранять консульства России

Об этом 7 августа сообщил портал латвийских общественных радио и телевидения LSM.
Отмечается, что дипломатические работники двух консульств РФ были объявлены в Латвии нежелательными лицами.
Так, в апреле Латвия закрыла российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае и выслала 13 дипломатов и сотрудников посольства РФ.
"Учитывая преступления, совершенные российскими Вооруженными силами в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Российской Федерацией", – написал в Twitter 5 апреля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
* emot v * r * Krievijas bru * oto sp * ku pastr * d * tos noziegumus Ukrain * , Latvija sašaurina diplom * tisk * s attiec * bas ar Krievijas Feder * ciju, sl * dzot t * s * ener * lkonsul * tus Daugavpil * un Liep * j * un izraidot 13 diplom * tus un darbiniekus— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 5, 2022
Оба генконсульства должны были закрыться до 30 апреля, подчеркнул LSM.
Латвия поддерживает Украину в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия.
21 апреля Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа и разрешил лишать гражданства за поддержку военных преступлений.
Россия в тот же день закрыла два генконсульства Латвии.
В Латвии также запретили вещание российских телеканалов.
В начале августа посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для граждан РФ.