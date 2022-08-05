Латвия временно прекратила выдачу практически любых виз россиянам

Латвийское посольство в РФ заявило, что не принимает заявлений на выдачу виз Фото: Embassy of Latvia to the Russian Federation / Flickr

Единственное упомянутое исключение, которое может быть причиной для подачи заявления на визу, – участие в похоронах близких родственников.

* Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника * — Latvia in Russia (@LVembRussia) August 4, 2022

На сайте посольства отмечается, что ограничения введены "в связи с международной ситуацией".