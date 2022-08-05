Латвия временно прекратила выдачу практически любых виз россиянам

Единственное упомянутое исключение, которое может быть причиной для подачи заявления на визу, – участие в похоронах близких родственников.
* Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника *— Latvia in Russia (@LVembRussia) August 4, 2022
На сайте посольства отмечается, что ограничения введены "в связи с международной ситуацией".
21 апреля Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа и разрешил лишать гражданства за поддержку военных преступлений.
Россия в тот же день закрыла два генконсульства Латвии.
В Латвии также запретили вещание российских телеканалов.