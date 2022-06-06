В Латвии запретили вещание всех российских каналов, но дали лицензию "Дождю"

Председатель нацсовета Ивар Аболиньш сообщил ЛЕТА, что решение приняли на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.

Запрет вступит в силу 9 июня будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит войну в Украине и вернет оккупированный Крым.

Среди запрещенных каналов агентство называет "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "ПерецI", "Русский Иллюзион".

Также Аболиньш рассказал ЛЕТА, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь", который приостановил вещание в марте, после того как был заблокирован "Роскомнадзором".

"Дождь" появится в списке зарегистрированных в Латвии телеканалов 9 июня и будет вещать из Риги.