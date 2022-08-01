Служба госбезопасности Латвии видит риски в переезде в Ригу российских журналистов

За последние пять месяцев в Латвию приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации Фото: depositphotos.com

В материале LSM говорилось, что за пять месяцев в страну приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации.

В ответ на эту информацию в Службе госбезопасности заявили, что постоянно "оценивают риски, которые вытекают из целенаправленных и систематических усилий России повлиять на информационное пространство и деятельность средств массовой информации". В ведомстве в курсе, что российские независимые СМИ начали работу в Латвии.

"Можем также отметить, что в связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства и риски, связанные с работой разведки, так как средства массовой информации традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб. Обо всем этом служба безопасности проинформировала государственных должностных лиц", – говорится в ответе ведомства.

О каких именно рисках идет речь, в ответе Службы государственной безопасности не уточняется.