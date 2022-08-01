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Служба госбезопасности Латвии видит риски в переезде в Ригу российских журналистов

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За последние пять месяцев в Латвию приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации
За последние пять месяцев в Латвию приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации
Фото: depositphotos.com

Служба государственной безопасности Латвии предупредила высших должностных лиц страны о рисках из-за того, что в Латвии начинает работать все больше российских медиакомпаний. Об этом говорится в опубликованном 31 июля ответе на запрос LSM, которое подготовило материал о приехавших журналистах из России.

В материале LSM говорилось, что за пять месяцев в страну приехали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации.

В ответ на эту информацию в Службе госбезопасности заявили, что постоянно "оценивают риски, которые вытекают из целенаправленных и систематических усилий России повлиять на информационное пространство и деятельность средств массовой информации". В ведомстве в курсе, что российские независимые СМИ начали работу в Латвии.

"Можем также отметить, что в связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства и риски, связанные с работой разведки, так как средства массовой информации традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб. Обо всем этом служба безопасности проинформировала государственных должностных лиц", – говорится в ответе ведомства.

О каких именно рисках идет речь, в ответе Службы государственной безопасности не уточняется.

Контекст:

Как отмечает "Медуза", в Латвии после начала войны в числе прочих начала работать редакция издания "Новая газета. Европа". Также в Риге находится одна из редакций телеканала "Дождь", возобновившего вещание 18 июля после 137 дней перерыва.

В июне Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил трансляции 80 российских каналов, которые оставались доступны на территории страны, одновременно была выдана лицензия на вещание "Дождя".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Латвия, журналисты
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