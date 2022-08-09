В Бучанской общине после освобождения от оккупантов нашли тела 419 убитых людей – горсовет

Об этом 8 августа сообщается в Facebook горсовета.
"Официальная статистика на 8 августа 2022 года по Бучанской общине сейчас такова: 458 тел найдено (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело), из них убиты – 419, – говорится в сообщении. – Причины смерти других устанавливаются".
Отмечается, что среди найденных тел – 12 детей (до 21 года).
"У пяти тел невозможно определить даже пол. В основном это связано с тем, что все они сожжены. Более 50 тел еще не забраны из моргов", – добавили в Бучанском горсовете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, большинство – из огнестрельного оружия.