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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бучанской общине после освобождения от оккупантов нашли тела 419 убитых людей – горсовет

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После освобождения Бучи от оккупантов в городе нашли тела убитых гражданских
После освобождения Бучи от оккупантов в городе нашли тела убитых гражданских
Фото: EPA

В Бучанской общине Киевской области после освобождения от российских оккупационных войск в начале апреля обнаружили более 400 тел.

Об этом 8 августа сообщается в Facebook горсовета.

"Официальная статистика на 8 августа 2022 года по Бучанской общине сейчас такова: 458 тел найдено (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело), из них убиты – 419, – говорится в сообщении. – Причины смерти других устанавливаются".

Отмечается, что среди найденных тел – 12 детей (до 21 года).

"У пяти тел невозможно определить даже пол. В основном это связано с тем, что все они сожжены. Более 50 тел еще не забраны из моргов", – добавили в Бучанском горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/pfbid031sZFKjCoBdUGakPN3WBdncGxPPff5bEZBfHEgxxZJbcvkuD4jtoQm4D6ceRP6XEHl

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, большинство – из огнестрельного оружия.

Теги: Россия, Украина, смерть, статистика, оккупация, Киевская область, горсовет, Буча, преступление, война России против Украины, погибшие, население, российские военные, российские оккупанты
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