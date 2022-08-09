В Бучанской общине после освобождения от оккупантов нашли тела 419 убитых людей – горсовет

После освобождения Бучи от оккупантов в городе нашли тела убитых гражданских Фото: EPA

Об этом 8 августа сообщается в Facebook горсовета.

"Официальная статистика на 8 августа 2022 года по Бучанской общине сейчас такова: 458 тел найдено (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело), из них убиты – 419, – говорится в сообщении. – Причины смерти других устанавливаются".

Отмечается, что среди найденных тел – 12 детей (до 21 года).

"У пяти тел невозможно определить даже пол. В основном это связано с тем, что все они сожжены. Более 50 тел еще не забраны из моргов", – добавили в Бучанском горсовете.

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