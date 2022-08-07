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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник полиции Киевской области рассказал, кого оккупанты убили в пыточной в детском лагере в Буче. Видео

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Небитов рассказал, кого убили в этом лагере
Небитов рассказал, кого убили в этом лагере
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов показал 6 августа в Telegram видео из детского лагеря в Буче, где российские захватчики устроили пыточную и убивали мирных жителей во время оккупации.

"Ставили на колени и убивали. Пыточная оккупантов в детском лагере Бучи. Российские войска жестоко расстреляли здесь пять гражданских мужчин. Это бывший штаб агрессоров и место одной из жутчайших экзекуций во время оккупации Киевской области", – написал он.

Небитов рассказал, что это не единственный такой штаб оккупантов, где хватали местных жителей и пытали их, чтобы узнать у них о тех, кто их интересовал.

"Представители органов власти, мэры, депутаты, участники антитеррористической операции, военнослужащие, полицейские, спасатели – все эти люди для них представляли оперативный интерес. Хватали они всех подряд", – подчеркнул начальник полиции региона.

По его данным, пять замученных в этом лагере мужчин не имели отношения к военным: безработный, частный предприниматель, монтажник дверей, сантехник и слесарь. Самый старший из них был 1968 года рождения, самый младший – 1997 года рождения.

Небитов отметил, что все погибшие – схваченные россиянами в Гостомеле мирные жители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О пыточной в Буче, где обнаружили тела пяти убитых мирных жителей, Офис генпрокурора Украины сообщал в начале апреля.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечал в Facebook, что тела погибших выявили в детском оздоровительном санатории МВД "Променистий", который находится в Буче по адресу: улица Вокзальная, 123.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Арсен Аваков, война, полиция, депутаты, Гостомель, военные, оккупация, Киевская область, пытки, вторжение, спасатели, санаторий, Буча, российская агрессия, война России против Украины, полицейский, предприниматель, погибшие, лагерь, мужчины, россияне
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