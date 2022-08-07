Начальник полиции Киевской области рассказал, кого оккупанты убили в пыточной в детском лагере в Буче. Видео

Небитов рассказал, кого убили в этом лагере Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm

"Ставили на колени и убивали. Пыточная оккупантов в детском лагере Бучи. Российские войска жестоко расстреляли здесь пять гражданских мужчин. Это бывший штаб агрессоров и место одной из жутчайших экзекуций во время оккупации Киевской области", – написал он.

Небитов рассказал, что это не единственный такой штаб оккупантов, где хватали местных жителей и пытали их, чтобы узнать у них о тех, кто их интересовал.

"Представители органов власти, мэры, депутаты, участники антитеррористической операции, военнослужащие, полицейские, спасатели – все эти люди для них представляли оперативный интерес. Хватали они всех подряд", – подчеркнул начальник полиции региона.

По его данным, пять замученных в этом лагере мужчин не имели отношения к военным: безработный, частный предприниматель, монтажник дверей, сантехник и слесарь. Самый старший из них был 1968 года рождения, самый младший – 1997 года рождения.

Небитов отметил, что все погибшие – схваченные россиянами в Гостомеле мирные жители.

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О пыточной в Буче, где обнаружили тела пяти убитых мирных жителей, Офис генпрокурора Украины сообщал в начале апреля.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечал в Facebook, что тела погибших выявили в детском оздоровительном санатории МВД "Променистий", который находится в Буче по адресу: улица Вокзальная, 123.