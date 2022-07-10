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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Украины высылают белорусскую волонтерку, помогавшую в Буче. На родине ей может грозить тюрьма

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Потемкина бежала из Беларуси, опасаясь преследования властей
Потемкина бежала из Беларуси, опасаясь преследования властей
Фото: Karyna Patsiomkina / Facebook

Из Украины высылают белорусскую волонтерку Карину Потемкину, которая с начала российского вторжения волонтерила в Буче Киевской области. На родине ей может грозить тюрьма из-за несогласия с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как пишет Gwara Media, Потемкина жила в Буче с конца прошлого года. В пригород Киева она бежала из-за угроз белорусских силовиков по поводу ее участия в протестах против Лукашенко.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ эвакуироваться из города было невозможно, а потому белоруска решила присоединиться к волонтерам при Бучанском горсовете.

"Надо было помогать людям и отвечать на вопросы. Что-то где-то взрывается, кто-то видит застреленного человека и не понимает, что делать, куда идти, поэтому обращается в горсовет", – рассказала девушка журналистам.

8 марта она смогла бежать в Ирпень, а оттуда в Киев. Затем Потемкина уехала во Львов, где снова стала волонтерить. После освобождения Киевской области от оккупантов она вернулась в Бучу и продолжила помогать людям там.

30 июня Потемкина даже была награждена благодарственной грамотой за волонтерскую деятельность в Буче, о чем написала в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QTWwbmTkFqiVVFzirFwRo3y3nXXQZxFshfset4ZGZpF8mvVytE1Pnv6mNA6nae62l&id=100079442439855

Однако 9 июля в своем Facebook она сообщила, что миграционная служба Украины приняла решение о ее принудительной депортации из страны.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JUEFiX3Xt4urLe32LA5yeMGUWX3mPrpgahYHGmmP6zHoY8Jemi3uUBeLzd9cK8oDl&id=100079442439855

Волонтерка рассказала "Настоящему времени", что находилась на территории Украины без регистрации. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала.

Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение.

До этого, по словам Потемкиной, украинские органы власти также не принимали у нее документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда она пришла в миграционную службу для подачи документов на ВНЖ, указав основанием для этого "волонтерство в организации", у нее не приняли пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче.

Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но "минимальный, потому что она волонтер".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Одним из наиболее пострадавших от оккупантов городов была Буча.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, война, депортация, волонтер, Буча, война России против Украины
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