Из Украины высылают белорусскую волонтерку, помогавшую в Буче. На родине ей может грозить тюрьма

Как пишет Gwara Media, Потемкина жила в Буче с конца прошлого года. В пригород Киева она бежала из-за угроз белорусских силовиков по поводу ее участия в протестах против Лукашенко.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ эвакуироваться из города было невозможно, а потому белоруска решила присоединиться к волонтерам при Бучанском горсовете.

"Надо было помогать людям и отвечать на вопросы. Что-то где-то взрывается, кто-то видит застреленного человека и не понимает, что делать, куда идти, поэтому обращается в горсовет", – рассказала девушка журналистам.

8 марта она смогла бежать в Ирпень, а оттуда в Киев. Затем Потемкина уехала во Львов, где снова стала волонтерить. После освобождения Киевской области от оккупантов она вернулась в Бучу и продолжила помогать людям там.

30 июня Потемкина даже была награждена благодарственной грамотой за волонтерскую деятельность в Буче, о чем написала в Facebook.

Однако 9 июля в своем Facebook она сообщила, что миграционная служба Украины приняла решение о ее принудительной депортации из страны.

Волонтерка рассказала "Настоящему времени", что находилась на территории Украины без регистрации. По словам женщины, она "легально находилась на территории Украины 180 дней", но документы на политическое убежище не подавала.

Также она рассказала, что звонила по телефону в миграционную службу, где ей сказали, что пока не принимают заявления о предоставлении убежища, потому что в стране военное положение.

До этого, по словам Потемкиной, украинские органы власти также не принимали у нее документы на оформление временного вида на жительство в Украине. Когда она пришла в миграционную службу для подачи документов на ВНЖ, указав основанием для этого "волонтерство в организации", у нее не приняли пакет документов, в том числе благодарность от органов власти в Буче.

Позже сотрудник миграционной службы забрал у Потемкиной паспорт и сказал, что ей будет выписан штраф, но "минимальный, потому что она волонтер".