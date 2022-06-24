IT-разработчики заархивировали данные из соцсетей 700 российских военных, которые могут быть причастны к преступлениям в Буче

Аккаунты принадлежат бойцам 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая, по данным украинских властей, дислоцировалась в Буче в тот период, когда против мирных жителей оккупанты совершали там военные преступления.
Как свидетельствуют данные со страниц военных, большинство из них родом из городов юго-восточных регионов России. Чаще всего они заходили в свои аккаунты еще до вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, но некоторые учетные записи были активны с территории России и в недавнее время.
Для поиска россиян SMAT-платформа использует, в частности, систему распознавания лиц, говорится в материале. Она хранит широкий спектр подробной и личной информации, которую "можно использовать для раскрытия преступлений".
Платформа SMAT (The Social Media Analysis Toolkit) – это набор инструментов для анализа социальных сетей. Она была разработана, чтобы помогать правоохранителям, активистам, журналистам и расследователям искать и проверять информацию.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По состоянию на начало июня в Киевской области найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.