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ВОЙНА В УКРАИНЕ

IT-разработчики заархивировали данные из соцсетей 700 российских военных, которые могут быть причастны к преступлениям в Буче

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Разработчики SMAT считают, что данные профилей российских военных помогут в раскрытии преступлений
Разработчики SMAT считают, что данные профилей российских военных помогут в раскрытии преступлений
Фото: blog.smat-app.com

Разработчики платформы SMAT, отслеживающей активность в соцсетях, идентифицировали и заархивировали данные страниц в социальных сетях 700 российских военных, которые могут быть причастны к убийствам в Буче (Киевская область). Об этом сообщается в информационном бюллетене платформы, опубликованном 23 июня.

Аккаунты принадлежат бойцам 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая, по данным украинских властей, дислоцировалась в Буче в тот период, когда против мирных жителей оккупанты совершали там военные преступления.

Как свидетельствуют данные со страниц военных, большинство из них родом из городов юго-восточных регионов России. Чаще всего они заходили в свои аккаунты еще до вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, но некоторые учетные записи были активны с территории России и в недавнее время. 

Для поиска россиян SMAT-платформа использует, в частности, систему распознавания лиц, говорится в материале. Она хранит широкий спектр подробной и личной информации, которую "можно использовать для раскрытия преступлений".

Платформа SMAT (The Social Media Analysis Toolkit) – это набор инструментов для анализа социальных сетей. Она была разработана, чтобы помогать правоохранителям, активистам, журналистам и расследователям искать и проверять информацию.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией. 

Теги: Россия, военные, Киевская область, агрессия, вторжение, Буча, преступление, соцсети, война России против Украины
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