Невзлин: Каков народ России у себя дома, таков он и в Буче

"Народ в России... Давайте не будем его называть оболваненным. Да? Он вот такой, какой он есть. Какой он у себя дома, такой он и в Буче. Не надо нам придумывать, что он дома лучше. Если он своего ребенка бьет не насмерть, а в жену не стреляет, когда, извините, ее насилует, и маму бьет сапогом по лицу не насмерть, это не значит, что он другой в Буче. Просто там, в Буче, он абсолютно отвязан, он абсолютно понимает, что ему ничего не грозит, и он проявляет себя таким, какой он есть. Так вот есть добрая часть населения, которые такие. Это провинциальная Россия, которая привыкла жить в дерьме, у которой нет ни образования, ни медицины, ни культуры, ни интересов", – сказал он.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube