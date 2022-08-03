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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Каков народ России у себя дома, таков он и в Буче

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Невзлин: Есть добрая часть населения РФ, которая привыкла жить в дерьме, у которой нет ни образования, ни медицины, ни культуры, ни интересов
Невзлин: Есть добрая часть населения РФ, которая привыкла жить в дерьме, у которой нет ни образования, ни медицины, ни культуры, ни интересов
Скриншот: Настоящее время / YouTube

Российский народ ведет себя дома так же, как вели себя российские оккупанты в Буче Киевской области. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российско-израильский бизнесмен, миллиардер Леонид Невзлин.

"Народ в России... Давайте не будем его называть оболваненным. Да? Он вот такой, какой он есть. Какой он у себя дома, такой он и в Буче. Не надо нам придумывать, что он дома лучше. Если он своего ребенка бьет не насмерть, а в жену не стреляет, когда, извините, ее насилует, и маму бьет сапогом по лицу не насмерть, это не значит, что он другой в Буче. Просто там, в Буче, он абсолютно отвязан, он абсолютно понимает, что ему ничего не грозит, и он проявляет себя таким, какой он есть. Так вот есть добрая часть населения, которые такие. Это провинциальная Россия, которая привыкла жить в дерьме, у которой нет ни образования, ни медицины, ни культуры, ни интересов", – сказал он.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киевская область, Буча, война России против Украины, Леонид Невзлин, российские оккупанты
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