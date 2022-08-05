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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В феврале избежать вторжения можно было бы, только приняв условия ультиматума РФ. Но тогда Буча была бы по всей стране – Кучма

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Кучма: Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что тот, кто избрал бесчестие во избежание войны, получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь
Кучма: Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что тот, кто избрал бесчестие во избежание войны, получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь
Фото: president.gov.ua

Непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ избежать его можно было бы только в случае, если Украина согласилась бы пойти на ультиматум президента РФ Владимира Путина, но последствия такого решения были бы недопустимы.

Такое мнение в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 4 августа, высказал второй президент Украины Леонид Кучма. 

Политика спросили, была ли возможность избежать вторжения. 

"Когда? Если в феврале, непосредственно в преддверии полномасштабной войны – думаю, избежать ее можно было бы, лишь пойдя на условия путинского ультиматума. Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант. Допустимо ли было избегать вторжения такой ценой?" – ответил Кучма. 

Он добавил, что ответ на этот вопрос очевиден. 

"Кажется, [премьер-министр Великобритании во времена Второй мировой войны Уинстон] Черчилль сказал после Мюнхена, что тот, кто избрал бесчестие во избежание войны, получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь, – продолжил Кучма. – Сделать невозможным нашествие можно было бы, если все годы после начала российской ползучей агрессии готовиться к отпору. Развивать и модернизировать наши Вооруженные силы – по-настоящему, полноценно, всесторонне".

По словам Кучмы, он психологически был готов к вторжению РФ, но надеялся, что "у того, кто отдал этот бесчеловечный приказ, оставалось что-то человеческое".

"Относительно агрессивной природы путинской России у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо информирован из разных источников. Но несмотря ни на что, российское нашествие стало для меня потрясением", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кучма был президентом Украины два срока подряд, в 1994–2005 годах. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году принимал участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года, а также в 2019–2020 годах.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Кучма обратился к россиянам. "Ваш президент [Владимир] Путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садам. У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его. Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году", – сказал он 1 марта 2022 года.

10 марта экс-президент выступил с еще одним заявлением относительно полномасштабного вторжения РФ. "За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни, – заявил он, обращаясь к украинцам. – Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг флага, армии, президента. Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кучма, оккупация, переговоры, ультиматум, Буча, война России против Украины
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