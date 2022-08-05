В феврале избежать вторжения можно было бы, только приняв условия ультиматума РФ. Но тогда Буча была бы по всей стране – Кучма

Кучма: Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что тот, кто избрал бесчестие во избежание войны, получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 4 августа, высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

Политика спросили, была ли возможность избежать вторжения.

"Когда? Если в феврале, непосредственно в преддверии полномасштабной войны – думаю, избежать ее можно было бы, лишь пойдя на условия путинского ультиматума. Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант. Допустимо ли было избегать вторжения такой ценой?" – ответил Кучма.

Он добавил, что ответ на этот вопрос очевиден.

"Кажется, [премьер-министр Великобритании во времена Второй мировой войны Уинстон] Черчилль сказал после Мюнхена, что тот, кто избрал бесчестие во избежание войны, получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, по-моему, не скажешь, – продолжил Кучма. – Сделать невозможным нашествие можно было бы, если все годы после начала российской ползучей агрессии готовиться к отпору. Развивать и модернизировать наши Вооруженные силы – по-настоящему, полноценно, всесторонне".

По словам Кучмы, он психологически был готов к вторжению РФ, но надеялся, что "у того, кто отдал этот бесчеловечный приказ, оставалось что-то человеческое".

"Относительно агрессивной природы путинской России у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо информирован из разных источников. Но несмотря ни на что, российское нашествие стало для меня потрясением", – добавил он.

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