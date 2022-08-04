Кучма допустил, что Кремль может применить в Украине ядерное оружие: Ощущение безнаказанности – главный двигатель действий Путина

Кучма считает, что Украина не сможет остановить Путина в вопросе применения ядерного оружия, но ее союзники смогут Фото: Дарка Оліфер / Facebook

Кучма как специалист, половину жизни посвятивший ракетным разработкам, считает, что угрозы ядерным оружием – "это всегда серьезно". При этом исключает использование стратегического ядерного потенциала РФ.

По мнению экс-президента Украины, использовать стратегическое оружие в силу особенностей размещения межконтинентальных ракет Россия может против США. Но Путин, по его мнению, "не самоубийца" и "прекрасно знает", что США ему не угрожают и по России первыми не ударят. А удар России будет означать автоматическое получение ответного удара и гарантированную гибель.

При этом Кучма не исключает опасности применения тактического ядерного оружия против Украины. Это может произойти в случае угрожающего для РФ положения дел на фронте или угрозы "политическим позициям" Путина, стабильности его режима, отметил он.

Такой сценарий, подчеркнул Кучма, возможен, поскольку безъядерная страна не способна ответить России адекватно. А именно ощущение безнаказанности, по мнению второго президента Украины, уже более 10 лет является главным двигателем действий Путина.

Кучма считает, что Украина не сможет остановить Путина, если он решит использовать тактическое ядерное оружие, "но наши западные союзники могут".

В частности, по мнению второго президента Украины, удержать Кремль от ядерного удара может четкое предупреждение США о военном ответе на такие действия. Кучма допускает, что такое предупреждение уже было сделано, "потому что ставка слишком высока".