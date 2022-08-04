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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кучма допустил, что Кремль может применить в Украине ядерное оружие: Ощущение безнаказанности – главный двигатель действий Путина

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Кучма считает, что Украина не сможет остановить Путина в вопросе применения ядерного оружия, но ее союзники смогут
Кучма считает, что Украина не сможет остановить Путина в вопросе применения ядерного оружия, но ее союзники смогут
Фото: Дарка Оліфер / Facebook

Президент России Владимир Путин – не самоубийца, поэтому не будет использовать ядерное оружие стратегического уровня. Но потенциальная угроза применения тактического ядерного оружия против Украины существует Об этом в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 4 августа, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

Кучма как специалист, половину жизни посвятивший ракетным разработкам, считает, что угрозы ядерным оружием – "это всегда серьезно". При этом исключает использование стратегического ядерного потенциала РФ.

По мнению экс-президента Украины, использовать стратегическое оружие в силу особенностей размещения межконтинентальных ракет Россия может против США. Но Путин, по его мнению, "не самоубийца" и "прекрасно знает", что США ему не угрожают и по России первыми не ударят. А удар России будет означать автоматическое получение ответного удара и гарантированную гибель.

При этом Кучма не исключает опасности применения тактического ядерного оружия против Украины. Это может произойти в случае угрожающего для РФ положения дел на фронте или угрозы "политическим позициям" Путина, стабильности его режима, отметил он.

Такой сценарий, подчеркнул Кучма, возможен, поскольку безъядерная страна не способна ответить России адекватно. А именно ощущение безнаказанности, по мнению второго президента Украины, уже более 10 лет является главным двигателем действий Путина. 

Кучма считает, что Украина не сможет остановить Путина, если он решит использовать тактическое ядерное оружие, "но наши западные союзники могут".

В частности, по мнению второго президента Украины, удержать Кремль от ядерного удара может четкое предупреждение США о военном ответе на такие действия. Кучма допускает, что такое предупреждение уже было сделано, "потому что ставка слишком высока".

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Леонид Кучма, НАТО, ядерное оружие, агрессия, вторжение, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, интервью, российские оккупанты
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