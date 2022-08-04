Офис президента Украины: Почему государства из ядерного клуба не пресекают ядерный шантаж со стороны России?

"Как только у Российской Федерации возникают значительные проблемы на поле боя, она начинает шантажировать применением химического, биологического или ядерного оружия. Здесь возникает вопрос к государствам-членам ядерного клуба. [...] Почему они молчат и не прекращают сразу подобный шантаж со стороны РФ?", – сказал Жовква.

Замглавы ОП отметил, что эти страны договорились "контролировать друг друга в вопросе неиспользования ядерного вооружения".

"Россия – не единственное в мире ядерное государство, есть официальные и полуофициальные члены ядерного клуба. Это вопрос как раз к ним", – объяснил Жовква.

Он напомнил, что Украина добровольно отдала свое ядерное оружие.

"Мы четко выполняем свои обязательства, поэтому непонятно, почему подобные нарративы о возможном ядерном ударе со стороны России не получают должного отпора со стороны наших партнеров", – заявил Жовква.

Война России против Украины. Главное (обновляется)