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Офис президента Украины: Почему государства из ядерного клуба не пресекают ядерный шантаж со стороны России?

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Силы сдерживания армии РФ переведены в особый режим боевого дежурства
Силы сдерживания армии РФ переведены в особый режим боевого дежурства
Фото: ЕРА

Россия использует шантаж ядерным вооружением, когда у нее возникают проблемы на поле боя в войне против Украины. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 4 августа.

"Как только у Российской Федерации возникают значительные проблемы на поле боя, она начинает шантажировать применением химического, биологического или ядерного оружия. Здесь возникает вопрос к государствам-членам ядерного клуба. [...] Почему они молчат и не прекращают сразу подобный шантаж со стороны РФ?", – сказал Жовква.

Замглавы ОП отметил, что эти страны договорились "контролировать друг друга в вопросе неиспользования ядерного вооружения".

"Россия – не единственное в мире ядерное государство, есть официальные и полуофициальные члены ядерного клуба. Это вопрос как раз к ним", – объяснил Жовква.

Он напомнил, что Украина добровольно отдала свое ядерное оружие.

"Мы четко выполняем свои обязательства, поэтому непонятно, почему подобные нарративы о возможном ядерном ударе со стороны России не получают должного отпора со стороны наших партнеров", – заявил Жовква.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, ядерное оружие, война, агрессия, угрозы, шантаж, война России против Украины, Игорь Жовква
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