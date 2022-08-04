"Российские истребители пролетали над нашим домом, едва не цепляя крышу". Кучма рассказал, где встретил вторжение РФ

"Меня, как и большинство мирных людей моей страны, российское полномасштабное вторжение застало в постели. Такая уж традиция, наверное, у всех фашистов, независимо от страны и эпохи, – нападать на нас в четыре утра… В первые дни войны российские истребители пролетали над нашим домом, едва не цепляя крышу", – рассказал он.
По словам 83-летнего Кучмы, ему предлагали эвакуироваться и уехать за границу.
"Я отказался. Больше к этому вопросу не возвращались. Я оставался в Украине с первого дня вторжения", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кучма был президентом Украины два срока подряд, в 1994–2005 годах. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году принимал участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года, а также в 2019–2020 годах.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Кучма обратился к россиянам. "Ваш президент [Владимир] Путин приказал вашей армии уничтожить украинский народ и Украину. Это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Ваша армия стреляет по жилым домам, школам, больницам, роддомам, детским садам. У каждого из вас есть выбор – участвовать в геноциде или остановить его. Когда русский народ отрезвеет и опомнится, он испытает жгучий стыд и позор за то, что в 2022 году их отцы и дети легли в украинскую землю, не защищая ее, а пытаясь захватить – так, как это делали нацисты в 1941 году", – сказал он 1 марта 2022 года.
10 марта экс-президент выступил с еще одним заявлением относительно полномасштабного вторжения РФ. "За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни, – заявил он, обращаясь к украинцам. – Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг флага, армии, президента. Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся".