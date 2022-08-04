"Российские истребители пролетали над нашим домом, едва не цепляя крышу". Кучма рассказал, где встретил вторжение РФ

"Меня, как и большинство мирных людей моей страны, российское полномасштабное вторжение застало в постели. Такая уж традиция, наверное, у всех фашистов, независимо от страны и эпохи, – нападать на нас в четыре утра… В первые дни войны российские истребители пролетали над нашим домом, едва не цепляя крышу", – рассказал он.

По словам 83-летнего Кучмы, ему предлагали эвакуироваться и уехать за границу.

"Я отказался. Больше к этому вопросу не возвращались. Я оставался в Украине с первого дня вторжения", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)