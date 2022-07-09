"У Украины и НАТО – один враг". Кучма заявил, что система безопасности Запада без Украины невозможна

"Сегодня тезис о нейтралитете, кажется, снят с нашей повестки дня. Своими военными преступлениями, своими бесчеловечными методами ведения войны его сняла сама Россия. Украине нужен военный союз – очевидно, надеюсь, для всех", – сказал Кучма.

Экс-президент Украины подчеркнул, что система континентальной безопасности пока рассматривается только в теории, а Украине союзники нужны уже сейчас.

"Идея военного союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии, по-моему, прекрасна и достойна скорейшего воплощения, но все же она не может гарантировать полноценного отпора тотальной агрессии с востока, если Россия мобилизует весь свой потенциал по людям и "железу". Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы по поводу будущего этого проекта после отставки с поста премьер-министра Великобритании его автора, нашего настоящего друга Бориса Джонсона. И, главное, эта действительно достойная идея не должна стать для нас заменителем интеграции непосредственно в НАТО", – объяснил он.

Кучма ответил на возможные претензии к "нерешительности и трусости НАТО по поводу войны в Украине" встречным вопросом: "А почему тогда страны НАТО не боятся помогать Украине? Ведь почти вся военная помощь приходит к нам именно от них".

"На самом деле, здесь снова парадокс: дистанцирование НАТО как организации от нашей войны, желание избежать втягивания в прямой конфликт с Россией, означающий третью мировую войну, свидетельствуют не о трусости Альянса, а о его ответственности. Не только перед человечеством, но и перед собственными членами, которым НАТО гарантирует безопасность. Да, есть у НАТО такое досадное для нас неравенство. Друзей – таких, как мы, – в Альянсе поддерживают, чем только могут. Но своим – абсолютно гарантируют", – сказал он.

Экс-президент делает вывод, что Украине "нужно и дальше упорно стремиться стать в Альянсе "своими".

"Я абсолютно уверен, что альтернативы стремлению к НАТО и, наконец, присоединению к Альянсу у нас просто нет. Как, кстати, нет ее и у самой НАТО, если она хочет полноценно и успешно противостоять той силе, которую, наконец, определила как наибольшую угрозу для себя. По оценкам многих экспертов, украинская армия становится одной из самых мощных на континенте и наиболее боеспособной", – заявил Кучма.

По его словам, "не на пустом месте рождаются шутки о НАТО, которая уже сама хочет присоединиться к ВСУ".

"У Украины и НАТО – один враг. И это значит, что мы должны быть заодно. Что для всех на Западе, наконец, должно быть понятно: без Украины стабильная, гарантированная система безопасности цивилизованных стран просто невозможна. А значит, Украина должна стать ее неотъемлемой и необходимой частью", – подчеркнул Кучма.