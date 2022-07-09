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ПОЛИТИКА

"У Украины и НАТО – один враг". Кучма заявил, что система безопасности Запада без Украины невозможна

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Кучма: Страны НАТО не боятся помогать Украине
Кучма: Страны НАТО не боятся помогать Украине
Фото: ЕРА

Украине следует бороться за вступление в НАТО независимо от появления других оборонительных союзов. Об этом 9 июля в 25-ю годовщину подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины заявил подписавший документ от Украины экс-президент Леонид Кучма, его процитировала в Fаcebook пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Сегодня тезис о нейтралитете, кажется, снят с нашей повестки дня. Своими военными преступлениями, своими бесчеловечными методами ведения войны его сняла сама Россия. Украине нужен военный союз – очевидно, надеюсь, для всех", – сказал Кучма.

Экс-президент Украины подчеркнул, что система континентальной безопасности пока рассматривается только в теории, а Украине союзники нужны уже сейчас.

"Идея военного союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии, по-моему, прекрасна и достойна скорейшего воплощения, но все же она не может гарантировать полноценного отпора тотальной агрессии с востока, если Россия мобилизует весь свой потенциал по людям и "железу". Это во-первых. Во-вторых, есть вопросы по поводу будущего этого проекта после отставки с поста премьер-министра Великобритании его автора, нашего настоящего друга Бориса Джонсона. И, главное, эта действительно достойная идея не должна стать для нас заменителем интеграции непосредственно в НАТО", – объяснил он.

Кучма ответил на возможные претензии к "нерешительности и трусости НАТО по поводу войны в Украине" встречным вопросом: "А почему тогда страны НАТО не боятся помогать Украине? Ведь почти вся военная помощь приходит к нам именно от них".

"На самом деле, здесь снова парадокс: дистанцирование НАТО как организации от нашей войны, желание избежать втягивания в прямой конфликт с Россией, означающий третью мировую войну, свидетельствуют не о трусости Альянса, а о его ответственности. Не только перед человечеством, но и перед собственными членами, которым НАТО гарантирует безопасность. Да, есть у НАТО такое досадное для нас неравенство. Друзей – таких, как мы, – в Альянсе поддерживают, чем только могут. Но своим – абсолютно гарантируют", – сказал он.

Экс-президент делает вывод, что Украине "нужно и дальше упорно стремиться стать в Альянсе "своими".

"Я абсолютно уверен, что альтернативы стремлению к НАТО и, наконец, присоединению к Альянсу у нас просто нет. Как, кстати, нет ее и у самой НАТО, если она хочет полноценно и успешно противостоять той силе, которую, наконец, определила как наибольшую угрозу для себя. По оценкам многих экспертов, украинская армия становится одной из самых мощных на континенте и наиболее боеспособной", – заявил Кучма.

По его словам, "не на пустом месте рождаются шутки о НАТО, которая уже сама хочет присоединиться к ВСУ".

"У Украины и НАТО – один враг. И это значит, что мы должны быть заодно. Что для всех на Западе, наконец, должно быть понятно: без Украины стабильная, гарантированная система безопасности цивилизованных стран просто невозможна. А значит, Украина должна стать ее неотъемлемой и необходимой частью", – подчеркнул Кучма.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/pfbid0K7FVckcvvRPpVBfjuFC7F5xznDAU5nWeczFYfEWCsVvTVSXJmerw642CGzvKJUoQl?__cft__[0]=AZXCpWtnxkLZ-xhTAkGEQewY_CAFoWmMf2t_8B1tAuwUFYGwhS0hu5RMPRWot9J8s6hf8grcTKZYP2YVnagrUwuYNIAfhZWV4ngx4fETuenu6fEqhNFTQz1cahNu1Je0EbA&__tn__=%2CO%2CP-R

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Одним из оправданий Москвы полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года было в том числе возможное вступление Украины в НАТО.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.

Теги: Леонид Кучма, НАТО, Великобритания, армия, война, оккупация, агрессия, военная помощь, угрозы, оборона, вторжение, Мадрид, саммит, война России против Украины, безопасность, саммит НАТО, сотрудничество
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