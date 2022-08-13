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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Визовые ограничения для граждан РФ справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать

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Зеленский: Работать на государство-террориста нельзя
Зеленский: Работать на государство-террориста нельзя
Фото: EPA

Введение визовых ограничений для граждан России было бы справедливым шагом, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время видеообращения 12 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста. Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, бизнеса. Работать на государство-террориста нельзя", – заявил президент.

Он отметил, что, во-первых, нельзя допустить въезда в Европу "российских убийц и пособников российского террора" по шенгенским визам.

"А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, Европа, визы, война России против Украины, Евросоюз, россияне
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