Зеленский: Визовые ограничения для граждан РФ справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать

"Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста. Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, бизнеса. Работать на государство-террориста нельзя", – заявил президент.

Он отметил, что, во-первых, нельзя допустить въезда в Европу "российских убийц и пособников российского террора" по шенгенским визам.

"А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать", – подчеркнул глава государства.