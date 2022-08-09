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"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Премьер Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

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Каллас: Пора прекращать туризм из России сейчас
Каллас: Пора прекращать туризм из России сейчас
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила за прекращение выдачи россиянам туристических виз для посещения Европы. Об этом она написала в Twitter 9 августа.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия – единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России сейчас", – заявила она.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

4 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство рассматривает способы ограничить выдачу туристических виз россиянам.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Эстония, туризм, визы, война России против Украины, Евросоюз, въезд в ЕС, Кая Каллас, россияне
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