Болгария остановила выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости – СМИ

В МИД Болгарии сообщили, что четырех болгарских дипломатов и 10 технических сотрудников из дипмиссий высылают из РФ Фото: mfa.bg

По данным ассоциации, об этом болгарские дипломаты уведомили туроператоров. На сайте посольства сообщений о новых ограничениях для россиян нет.

В ассоциации отметили, что причиной стало объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. О нем сообщалось на сайте МИД Болгарии.

5 августа посла Болгарии в Москве Атанаса Крастина пригласили в МИД РФ, где сообщили, что четыре болгарских дипломата и 10 технических сотрудников из дипломатических миссий в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также из Промышленного центра Болгарии в Москве были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

В МИД РФ пояснили, что эта мера принята в ответ на решение болгарских властей от 28 июня о высылке из страны российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.

"Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и Генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто", – сообщили в АТОР.