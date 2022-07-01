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В Болгарии заявили, что не намерены отказываться от высылки дипломатов РФ после ультиматума Москвы

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Болгария отвергла ультиматум России
Болгария отвергла ультиматум России
Фото: pixabay.com

Решение властей Болгарии выслать из страны 70 сотрудников посольства РФ пересмотрено не будет, несмотря на угрозы представителей Москвы о разрыве дипломатических отношений. Об этом 1 июля заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщает The Sofia Globe.

"Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматум болгарскому государству", – сказал он.

28 июня посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, где ей были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля. Основания – взаимность в дипломатических отношениях и угрожающая национальной безопасности Болгарии деятельность российских дипломатов.

Митрофанова заявила, что в ответ "Москва примет очень кардинальные шаги" – "дипломатические отношения могут быть даже разорваны". Она "передала устную ноту, в которой в ультимативном тоне была сделана просьба об отмене решения относительно объявленных персонами нон грата сотрудников российских загранпредставительств до 12.00 1 июля 2022 года. В ноте говорится, что в противном случае "вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария будет поставлен непосредственно перед российским руководством", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МИД Болгарии проинформировал канцелярию премьер-министра о ноте РФ и запросил указания относительно дальнейших действий.

Контекст:

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО в отношении российской агрессии против Украины. Он уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть вторжение войной. Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал Вооруженным силам Украины техническую помощь.

Теги: Россия, посольство, Болгария, МИД Болгарии, персона нон грата, ультиматум, дипломатические отношения, дипломаты, премьер-министр
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