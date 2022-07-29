Премьер Болгарии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны

Петков, в частности, заявил, что его правительству удалось “обуздать коррупцию на местном уровне“, однако после этого “обнаружили еще большую угрозу – российское влияние“.
Премьер добавил, что “коррупция и российское влияние в Болгарии – это одно и то же“. По его словам, коррупция является “лучшим инструментом внешней политики” РФ на Балканах.
Петков считает, что причиной российского вмешательства во внутренние дела Болгарии стал отказ от оплаты поставок газа из РФ в рублях и поиск новых источников топлива, в частности в Азербайджане.
Он уверен, что как минимум часть из 70 российских дипломатов, высланных из Болгарии, сыграли “активную роль” и “разожгли оппозицию в парламенте“, что привело к выражению вотума недоверия правительству.
Петков возглавил правительство Болгарии в декабре 2021 года. В конце июня парламент выразил недоверие его кабинету, однако он останется на посту до избрания нового состава парламента.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Петков поддержал санкции Евросоюза против РФ и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь.