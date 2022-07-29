Премьер Болгарии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны

Петков, в частности, заявил, что его правительству удалось “обуздать коррупцию на местном уровне“, однако после этого “обнаружили еще большую угрозу – российское влияние“.

Премьер добавил, что “коррупция и российское влияние в Болгарии – это одно и то же“. По его словам, коррупция является “лучшим инструментом внешней политики” РФ на Балканах.

Петков считает, что причиной российского вмешательства во внутренние дела Болгарии стал отказ от оплаты поставок газа из РФ в рублях и поиск новых источников топлива, в частности в Азербайджане.

Он уверен, что как минимум часть из 70 российских дипломатов, высланных из Болгарии, сыграли “активную роль” и “разожгли оппозицию в парламенте“, что привело к выражению вотума недоверия правительству.