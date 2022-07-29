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Премьер Болгарии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны

Премьер Болгарии назвал коррупцию &ldquo;лучшим инструментом&rdquo; внешней политики Москвы на Балканах
Премьер Болгарии назвал коррупцию “лучшим инструментом” внешней политики Москвы на Балканах
Фото: EPA

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков назвал вмешательство Россия во внутреннюю политику страны наибольшей угрозой. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times, опубликованном 26 июля. Материал доступен подписчикам издания, цитаты из него приводят Daily Mail и "Европейская правда".

Петков, в частности, заявил, что его правительству удалось “обуздать коррупцию на местном уровне“, однако после этого “обнаружили еще большую угрозу – российское влияние“.

Премьер добавил, что “коррупция и российское влияние в Болгарии – это одно и то же“. По его словам, коррупция является “лучшим инструментом внешней политики” РФ на Балканах.

Петков считает, что причиной российского вмешательства во внутренние дела Болгарии стал отказ от оплаты поставок газа из РФ в рублях и поиск новых источников топлива, в частности в Азербайджане.

Он уверен, что как минимум часть из 70 российских дипломатов, высланных из Болгарии, сыграли “активную роль” и “разожгли оппозицию в парламенте“, что привело к выражению вотума недоверия правительству.

Контекст:

Петков возглавил правительство Болгарии в декабре 2021 года. В конце июня парламент выразил недоверие его кабинету, однако он останется на посту до избрания нового состава парламента.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Петков поддержал санкции Евросоюза против РФ и пообещал украинским Вооруженным силам техническую помощь.

Теги: коррупция, газ, Болгария, правительство, российская агрессия, война России против Украины, Кирил Петков
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