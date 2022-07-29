После ракетного удара по Кропивницкому 10 человек остаются в тяжелом состоянии – ОВА

"По утренней информации медиков, из 25 госпитализированных один остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, остальные – средняя степень тяжести", – написал Райкович.
По его словам, все раненые стабилизированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.
По факту российского ракетного удара по Кропивницкому было начато досудебное расследование по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
Россияне атаковали Кропивницкий днем 28 июля. По данным Кировоградской ОВА, было два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга", где стояли самолеты. Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с автовокзалом выбиты окна, сообщил местный портал "Гречка".
Погибло пять человек. Известно о 26 раненых, один от госпитализации отказался.
По информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса "Искандер-К" на временно оккупированной территории Украины. По данным Райковича, речь идет о ракетах класса "Калибр".