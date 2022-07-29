После ракетного удара по Кропивницкому 10 человек остаются в тяжелом состоянии – ОВА

"По утренней информации медиков, из 25 госпитализированных один остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, остальные – средняя степень тяжести", – написал Райкович.

По его словам, все раненые стабилизированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.

По факту российского ракетного удара по Кропивницкому было начато досудебное расследование по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.