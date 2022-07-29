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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетного удара по Кропивницкому 10 человек остаются в тяжелом состоянии – ОВА

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28 июля россияне ударили двумя ракетами по Кропивницкому
28 июля россияне ударили двумя ракетами по Кропивницкому
Фото: gre4ka.info

После ракетного удара 28 июля по Кропивницкому на следующий день девять раненых остаются в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом. Об этом сообщил в Telegram 29 июля глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"По утренней информации медиков, из 25 госпитализированных один остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, остальные – средняя степень тяжести", – написал Райкович.

По его словам, все раненые стабилизированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.

По факту российского ракетного удара по Кропивницкому было начато досудебное расследование по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в Кировоградской областной прокуратуре. 

Контекст:

Россияне атаковали Кропивницкий днем 28 июля. По данным Кировоградской ОВА, было два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга", где стояли самолеты. Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с автовокзалом выбиты окна, сообщил местный портал "Гречка".

Погибло пять человек. Известно о 26 раненых, один от госпитализации отказался. 

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса "Искандер-К" на временно оккупированной территории Украины. По данным Райковича, речь идет о ракетах класса "Калибр".  

Теги: раненые, Кировоградская область, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Кропивницкий, Андрей Райкович
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