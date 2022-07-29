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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила российскую ракету в Кировоградской области

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Ракету сбили над территорией Светловодской общины
Ракету сбили над территорией Светловодской общины
Фото: svetlovodsk.com.ua

Сегодня утром силы ПВО уничтожили российскую ракету над территорией Светловодской общины Кировоградской области.

Об этом сообщил в Facebook мэр Светловодска Андрей Малицкий. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aD1wc5DDkfDasW9r17WWMKQpUcLmRaAwnPTZ4xsXDZRpwePcxaoodUp5S25uP28kl&id=1527451373

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил в Telegram, что ПВО сработала над селом Мироновка.

"Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля. 

26 июля в воздушном командовании ВСУ заявили, что эффективность работы ПВО растет.

74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: ПВО, Кировоградская область, война России против Украины, ракеты, Андрей Райкович
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