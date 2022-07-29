ПВО сбила российскую ракету в Кировоградской области

Об этом сообщил в Facebook мэр Светловодска Андрей Малицкий.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил в Telegram, что ПВО сработала над селом Мироновка.

"Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.

26 июля в воздушном командовании ВСУ заявили, что эффективность работы ПВО растет.

74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.