Объявленные персонами нон грата 70 российских дипломатов покинули Болгарию

Дипломаты вместе с семьями вылетели из Софии в Москву двумя российскими самолетами вчера днем, всего около 180 человек.
Они не стали давать комментарии журналистам перед посадкой на самолеты, меры безопасности в аэропорту были усилены.
"Коммерсантъ" пишет, что российское посольство в Болгарии покинуло больше половины сотрудников. Пропагандистский "Первый канал" добавил, что небо для российских авиакомпаний остается закрытым, но так как это "гуманитарные рейсы", им разрешили полет.
28 июня посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, где ей были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.
Основания – взаимность в дипломатических отношениях и угрожающая национальной безопасности Болгарии деятельность российских дипломатов, объяснили в МИД.
Митрофанова заявила, что в ответ "Москва примет очень кардинальные шаги", предложила закрыть российское посольство в Болгарии и пригрозила разрывом дипотношений.
Правительство Болгарии отвергло ультиматум.