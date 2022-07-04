Объявленные персонами нон грата 70 российских дипломатов покинули Болгарию

Российских дипломатов и членов их семей забирали двумя самолетами Фото: ЕРА

Дипломаты вместе с семьями вылетели из Софии в Москву двумя российскими самолетами вчера днем, всего около 180 человек.

Они не стали давать комментарии журналистам перед посадкой на самолеты, меры безопасности в аэропорту были усилены.

"Коммерсантъ" пишет, что российское посольство в Болгарии покинуло больше половины сотрудников. Пропагандистский "Первый канал" добавил, что небо для российских авиакомпаний остается закрытым, но так как это "гуманитарные рейсы", им разрешили полет.