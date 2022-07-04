ГОРДОН
 
 
МИР

Объявленные персонами нон грата 70 российских дипломатов покинули Болгарию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российских дипломатов и членов их семей забирали двумя самолетами
Российских дипломатов и членов их семей забирали двумя самолетами
Фото: ЕРА

3 июля Болгарию покинули 70 российских дипломатов, которые были признаны персонами нон грата. Об этом сообщает "БНР – Българско национално радио".

Дипломаты вместе с семьями вылетели из Софии в Москву двумя российскими самолетами вчера днем, всего около 180 человек. 

Они не стали давать комментарии журналистам перед посадкой на самолеты, меры безопасности в аэропорту были усилены. 

"Коммерсантъ" пишет, что российское посольство в Болгарии покинуло больше половины сотрудников. Пропагандистский "Первый канал" добавил, что небо для российских авиакомпаний остается закрытым, но так как это "гуманитарные рейсы", им разрешили полет. 

Контекст:

28 июня посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, где ей были представлены имена 70 сотрудников представительств РФ в стране, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля.

Основания – взаимность в дипломатических отношениях и угрожающая национальной безопасности Болгарии деятельность российских дипломатов, объяснили в МИД. 

Митрофанова заявила, что в ответ "Москва примет очень кардинальные шаги", предложила закрыть российское посольство в Болгарии и пригрозила разрывом дипотношений

Правительство Болгарии отвергло ультиматум

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Болгария, самолет, МИД Болгарии, персона нон грата, ультиматум, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (234429)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (202318)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (183875)
4
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (82037)
5
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (73392)
6
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (71204)
7
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (52193)
8
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41177)
 
 
 
 