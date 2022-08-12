"Переносчиков вируса "русского мира" нужно отправить на долгосрочную изоляцию". Стефанчук призвал Евросоюз не впускать жителей РФ

По его словам, уже весь мир понял, что граждан РФ нужно оградить от цивилизации.

"Их общество неизлечимо больно, и переносчиков вируса "русского мира" нужно отправить на долгосрочную изоляцию в карантинную зону под названием Россия. И это не только обезопасит всех от распространения пропагандистской отравы, которая сеет вражду, но и даст уникальную возможность россиянам глубинно переосмыслить философию своих взглядов на жизнь с глазу на глаз с той властью, которую они сами выбрали", – сказал спикер.

Стефанчук поблагодарил за конкретные шаги в этом направлении такие страны, как Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Он призвал не только страны ЕС, но и весь мир закрыть границы и прекратить выдавать гражданам РФ туристические визы.

Касаясь реакции российской оппозиции на возможную отмену виз, глава парламента посоветовал ей направить все свое возмущение в сторону власти и, наконец, начать просвещение среди носителей советской и фашистской идеологии.

"Страна, которая пропагандирует зло, не имеет права пользоваться благами цивилизации, к созданию которых она не добавила ничего. Поэтому решение об изоляции России считаю очень обдуманным и разумным. Каждый день РФ и ее граждане должны платить самую высокую цену за агрессию против Украины и наших людей", – добавил он.