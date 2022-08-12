"Переносчиков вируса "русского мира" нужно отправить на долгосрочную изоляцию". Стефанчук призвал Евросоюз не впускать жителей РФ

По его словам, уже весь мир понял, что граждан РФ нужно оградить от цивилизации.
"Их общество неизлечимо больно, и переносчиков вируса "русского мира" нужно отправить на долгосрочную изоляцию в карантинную зону под названием Россия. И это не только обезопасит всех от распространения пропагандистской отравы, которая сеет вражду, но и даст уникальную возможность россиянам глубинно переосмыслить философию своих взглядов на жизнь с глазу на глаз с той властью, которую они сами выбрали", – сказал спикер.
Стефанчук поблагодарил за конкретные шаги в этом направлении такие страны, как Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Он призвал не только страны ЕС, но и весь мир закрыть границы и прекратить выдавать гражданам РФ туристические визы.
Касаясь реакции российской оппозиции на возможную отмену виз, глава парламента посоветовал ей направить все свое возмущение в сторону власти и, наконец, начать просвещение среди носителей советской и фашистской идеологии.
"Страна, которая пропагандирует зло, не имеет права пользоваться благами цивилизации, к созданию которых она не добавила ничего. Поэтому решение об изоляции России считаю очень обдуманным и разумным. Каждый день РФ и ее граждане должны платить самую высокую цену за агрессию против Украины и наших людей", – добавил он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.