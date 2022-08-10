Запрет на выдачу россиянам виз может войти в следующий санкционный пакет ЕС – СМИ

По данным журналистов, в ЕС начались дискуссии о запрете на выдачу виз россиянам Фото: EPA

По данным журналистов, обсуждения на эту тему уже начались в ЕС, а также в правительства ФРГ, но пока на этот счет нет единого мнения.

"Немецкая волна" сообщает, что страны ЕС могут обсудить этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

10 августа редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что вопрос запрета выдачи туристических виз гражданам РФ будет обсуждаться в конце августа на министерской встрече ЕС в Праге,

"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно", – заявил он.