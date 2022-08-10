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Запрет на выдачу россиянам виз может войти в следующий санкционный пакет ЕС – СМИ

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По данным журналистов, в ЕС начались дискуссии о запрете на выдачу виз россиянам
По данным журналистов, в ЕС начались дискуссии о запрете на выдачу виз россиянам
Фото: EPA

Запрет на выдачу россиянам шенгенских виз может войти в следующий санкционный пакет Евросоюза против России. Об этом сообщила "Немецкая волна" 10 августа.

По данным журналистов, обсуждения на эту тему уже начались в ЕС, а также в правительства ФРГ, но пока на этот счет нет единого мнения.  

"Немецкая волна" сообщает, что страны ЕС могут обсудить этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

10 августа редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что вопрос запрета выдачи туристических виз гражданам РФ будет обсуждаться в конце августа на министерской встрече ЕС в Праге,

"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении России в этом году, "все возможно", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

4 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство рассматривает способы ограничить выдачу туристических виз россиянам.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ. 

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, визы, война России против Украины, Евросоюз, въезд в ЕС, россияне
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