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С 1 июля заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России, ни один документ не согласован – МИД Украины

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Визовый режим с Россией был введен в Украине с 1 июля
Визовый режим с Россией был введен в Украине с 1 июля
Фото: depositphotos.com

С начала действия визового режима с Россией документы на получение визы в Украину подали около 112 граждан РФ.

Об этом 10 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По состоянию на сегодня украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского союза... Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Продолжается проверка. Пока ни одна виза для граждан РФ не согласована", – рассказал Николенко.

Он отметил, что граждане РФ, которые там проживают, не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину, так как на территории России нет украинских дипломатических представительств.

"Это могут делать только россияне, которые проживают за границей и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание", – подчеркнул Николенко.

По состоянию на 1 августа документы на получение визы в Украину подали около 80 граждан РФ, проинформировали в Госпогранслужбе.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, визовый режим, визы, документы, Олег Николенко, спикер, россияне
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