С 1 июля заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России, ни один документ не согласован – МИД Украины

Визовый режим с Россией был введен в Украине с 1 июля Фото: depositphotos.com

Об этом 10 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По состоянию на сегодня украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского союза... Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Продолжается проверка. Пока ни одна виза для граждан РФ не согласована", – рассказал Николенко.

Он отметил, что граждане РФ, которые там проживают, не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину, так как на территории России нет украинских дипломатических представительств.

"Это могут делать только россияне, которые проживают за границей и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание", – подчеркнул Николенко.

По состоянию на 1 августа документы на получение визы в Украину подали около 80 граждан РФ, проинформировали в Госпогранслужбе.