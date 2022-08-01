С начала действия визового режима с РФ 80 россиян подали документы, никто из них не въехал – Госпогранслужба

По его словам, госорганы проводят необходимые проверки всех, кто обратился за разрешением на пересечении границы Украины из страны-агрессора. Ни один из них пока одобрения не получил.
"За этот месяц, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ подали информацию для получения визы. Однако ни один из них еще не получил визы, и, собственно, пересечь границу без визы никто из них не мог", – сообщил Демченко.
Он добавил, что у пограничников, миграционной службы и органов безопасности теперь есть возможность заранее и глубоко проверять информацию, что было затруднительно при оперативном контроле на границе, когда действовал безвизовый режим.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.