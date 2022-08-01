С начала действия визового режима с РФ 80 россиян подали документы, никто из них не въехал – Госпогранслужба

Органы безопасности заранее и глубоко проверяют информацию о желающих въехать, что было затруднительно при оперативном контроле на границе, когда действовал безвизовый режим – Госпогранслужба Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

По его словам, госорганы проводят необходимые проверки всех, кто обратился за разрешением на пересечении границы Украины из страны-агрессора. Ни один из них пока одобрения не получил.

"За этот месяц, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ подали информацию для получения визы. Однако ни один из них еще не получил визы, и, собственно, пересечь границу без визы никто из них не мог", – сообщил Демченко.

Он добавил, что у пограничников, миграционной службы и органов безопасности теперь есть возможность заранее и глубоко проверять информацию, что было затруднительно при оперативном контроле на границе, когда действовал безвизовый режим.