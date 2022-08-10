Кулеба призвал страны ЕС и G7 "лишить россиян права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать"

Кулеба поддержал президента, который заявил об изменении позиции Украины по поводу выезда россиян из РФ Фото: EPA

По мнению министра, президент Украины Владимир Зеленский абсолютно прав, настаивая на этом.

"Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", – написал Кулеба.

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022

Президент Украины 8 августа призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

В конце марта Зеленский выражал уверенность, что среди россиян "много тех, кому политика их государства противна", и призывал их "покинуть Россию, чтобы не отдавать налоги на войну".

По данным СМИ, вопрос запрета выдачи туристических виз гражданам РФ будет обсуждаться в конце августа на встрече министров стран ЕС в Праге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)