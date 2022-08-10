Кулеба призвал страны ЕС и G7 "лишить россиян права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать"

По мнению министра, президент Украины Владимир Зеленский абсолютно прав, настаивая на этом.
"Россияне в подавляющем большинстве поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", – написал Кулеба.
I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022
Президент Украины 8 августа призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
В конце марта Зеленский выражал уверенность, что среди россиян "много тех, кому политика их государства противна", и призывал их "покинуть Россию, чтобы не отдавать налоги на войну".
По данным СМИ, вопрос запрета выдачи туристических виз гражданам РФ будет обсуждаться в конце августа на встрече министров стран ЕС в Праге.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.
9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.