Зеленский – россиянам: Если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это

Об этом он сказал в обращении 23 марта, расшифровка которого опубликована на сайте Офиса президента.

"Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день все больше. Разве это не глупо?" – сказал он.

Президент Украины заявил, что российское государство собирает налоги со своих граждан, чтобы сделать их беднее и изолировать от мира.

"Чтобы вас было легче контролировать и проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации. Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу – на нашу землю. Для своих людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится – это будет непременно – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", – добавил он.

Зеленский, обращаясь к россиянам, говорил на русском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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