Правительство Эстонии запрещает россиянам с шенгенскими визами въезд в страну – МИД

"Через неделю будет введена санкция для тех шенгенских виз, которые выданы со стороны Эстонской Республики. Эта санкция означает, что визы будут действовать, но собственники этих виз будут санкционированы со стороны Эстонии, их в страну не пустят", – заявил чиновник.

Санкция коснется около 50 тыс. россиян.

Пока решение не касается граждан РФ, чьи шенгенские визы выданы третьими странами Евросоюза, но на следующей неделе министерства иностранных и внутренних дел страны подготовят предложения, как запретить въезд россиянам, которые получили шенгенские визы в других странах.

Ограничения не коснутся сотрудников посольства России и членов их семей, людей, которые непосредственно участвуют в перевозке грузов и пассажиров, тех, кто имеет право на свободное передвижение в соответствии с законодательством Европейского союза, тех, кто находится в гостях у проживающего в Эстонии родственника или супруга гражданина Эстонии, или тех, кто имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии.

"Эстония также предложила ЕС ввести дополнительные санкции, которые будут препятствовать въезду россиян на территорию союза", – отметил Рейнсалу.

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