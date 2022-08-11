ГОРДОН
 
 
МИР

Правительство Эстонии запрещает россиянам с шенгенскими визами въезд в страну – МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ограничения начнут действовать со следующей недели
Ограничения начнут действовать со следующей недели
Фото: depositphotos.com

Правительство Эстонии решило запретить въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Санкция вступит в силу через неделю. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции, опубликованной 11 августа на YouTube-канале правительства.

"Через неделю будет введена санкция для тех шенгенских виз, которые выданы со стороны Эстонской Республики. Эта санкция означает, что визы будут действовать, но собственники этих виз будут санкционированы со стороны Эстонии, их в страну не пустят", – заявил чиновник.

Санкция коснется около 50 тыс. россиян.

Пока решение не касается граждан РФ, чьи шенгенские визы выданы третьими странами Евросоюза, но на следующей неделе министерства иностранных и внутренних дел страны подготовят предложения, как запретить въезд россиянам, которые получили шенгенские визы в других странах.

Ограничения не коснутся сотрудников посольства России и членов их семей, людей, которые непосредственно участвуют в перевозке грузов и пассажиров, тех, кто имеет право на свободное передвижение в соответствии с законодательством Европейского союза, тех, кто находится в гостях у проживающего в Эстонии родственника или супруга гражданина Эстонии, или тех, кто имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии.

"Эстония также предложила ЕС ввести дополнительные санкции, которые будут препятствовать въезду россиян на территорию союза", – отметил Рейнсалу.

ВИДЕО
Видео: ValitsuseUudised / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Теги: Россия, МИД, Эстония, визы, Евросоюз, Урмас Рейнсалу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra потребовали у организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовали у организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (167795)
2
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (95987)
3
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (90588)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (45286)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (33440)
6
"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома (28159)
7
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (27875)
8
"Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры". Арестович рассказал, сколько зарабатывает в месяц (27402)
 
 
 
 