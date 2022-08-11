Правительство Эстонии запрещает россиянам с шенгенскими визами въезд в страну – МИД

"Через неделю будет введена санкция для тех шенгенских виз, которые выданы со стороны Эстонской Республики. Эта санкция означает, что визы будут действовать, но собственники этих виз будут санкционированы со стороны Эстонии, их в страну не пустят", – заявил чиновник.
Санкция коснется около 50 тыс. россиян.
Пока решение не касается граждан РФ, чьи шенгенские визы выданы третьими странами Евросоюза, но на следующей неделе министерства иностранных и внутренних дел страны подготовят предложения, как запретить въезд россиянам, которые получили шенгенские визы в других странах.
Ограничения не коснутся сотрудников посольства России и членов их семей, людей, которые непосредственно участвуют в перевозке грузов и пассажиров, тех, кто имеет право на свободное передвижение в соответствии с законодательством Европейского союза, тех, кто находится в гостях у проживающего в Эстонии родственника или супруга гражданина Эстонии, или тех, кто имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии.
"Эстония также предложила ЕС ввести дополнительные санкции, которые будут препятствовать въезду россиян на территорию союза", – отметил Рейнсалу.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.