Чехия поддерживает запрет на выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

Липавский: Во время российской агрессии, декларированные границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи Фото: EPA

"Чехия неоднократно поднимала этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министра и меня и стремится к скоординированному подходу всего Евросоюза. Мы первыми пошли на эту меру и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданная и эффективная мера. Во время российской агрессии, декларированные границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи", – сказал он.

По словам министра, речь также идет о безопасности.

Липавский отметил, что Чехия прекратила выдачу шенгенских виз россиянам 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание сообщило, что запрет по-прежнему действует, за исключением гуманитарных виз, выдаваемых гражданам России, например, если они рискуют быть наказанными за свои взгляды в РФ.

"Как правительство мы убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России даст очень четкий и прямой сигнал местному обществу, что западный мир не собирается терпеть агрессию со стороны российского режима и ненавистническую риторику, которая направлена против свободных демократических стран, ничем не угрожающих России. Граждане этой страны должны осознать, что такая воинственная политика имеет последствия", – сказал глава МИД.

По словам Липавского, в конце августа он намерен еще раз вынести этот вопрос на обсуждение во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.