Чехия поддерживает запрет на выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

"Чехия неоднократно поднимала этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министра и меня и стремится к скоординированному подходу всего Евросоюза. Мы первыми пошли на эту меру и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданная и эффективная мера. Во время российской агрессии, декларированные границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи", – сказал он.
По словам министра, речь также идет о безопасности.
Липавский отметил, что Чехия прекратила выдачу шенгенских виз россиянам 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание сообщило, что запрет по-прежнему действует, за исключением гуманитарных виз, выдаваемых гражданам России, например, если они рискуют быть наказанными за свои взгляды в РФ.
"Как правительство мы убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России даст очень четкий и прямой сигнал местному обществу, что западный мир не собирается терпеть агрессию со стороны российского режима и ненавистническую риторику, которая направлена против свободных демократических стран, ничем не угрожающих России. Граждане этой страны должны осознать, что такая воинственная политика имеет последствия", – сказал глава МИД.
По словам Липавского, в конце августа он намерен еще раз вынести этот вопрос на обсуждение во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.