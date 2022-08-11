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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антивоенный комитет России выступил против запрета для россиян на въезд в страны Запада

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В антивоенном комитете России считают, что запрет россиянам на въезд в страны Запада будет играть на пользу Кремлю
В антивоенном комитете России считают, что запрет россиянам на въезд в страны Запада будет играть на пользу Кремлю
Фото: depositphotos.com

Антивоенный комитет России выступил против введения для россиян запрета на въезд в страны Запада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета 10 августа.

В организации подчеркнули, что "с уважением относятся к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию".

Также в комитете отметили, что понимают эмоции людей в странах – соседях России, которые могут стать следующей мишенью РФ.

"Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю", – говорится в сообщении.

Данное заявление поддержали следующие члены антивоенного комитета России:

  • экономист Сергей Алексашенко;
  • политик Дмитрий Гудков;
  • экономист Сергей Гуриев;
  • предприниматель Борис Зимин;
  • политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров;
  • предприниматель, инженер Михаил Кокорич;
  • писательница, журналистка Юлия Латынина;
  • юрист Елена Лукьянова;
  • историк, академик Российской академии наук Юрий Пивоваров;
  • общественный деятель Михаил Ходорковский;
  • предприниматель Евгений Чичваркин;
  • ученый Константин Чумаков;
  • писатель Виктор Шендерович.
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

11 августа в МИД Эстонии сообщили, что правительство запрещает россиянам с шенгенскими визами въезд в страну.

До этого подобное решение приняла Чехия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.

Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Украина, санкции, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Юлия Латынина, Евгений Чичваркин, Дмитрий Гудков, комитет, визы, война России против Украины, Евросоюз, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, россияне
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