Антивоенный комитет России выступил против запрета для россиян на въезд в страны Запада

В антивоенном комитете России считают, что запрет россиянам на въезд в страны Запада будет играть на пользу Кремлю Фото: depositphotos.com

В организации подчеркнули, что "с уважением относятся к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию".

Также в комитете отметили, что понимают эмоции людей в странах – соседях России, которые могут стать следующей мишенью РФ.

"Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю", – говорится в сообщении.

Данное заявление поддержали следующие члены антивоенного комитета России: