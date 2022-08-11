Антивоенный комитет России выступил против запрета для россиян на въезд в страны Запада

В организации подчеркнули, что "с уважением относятся к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию".
Также в комитете отметили, что понимают эмоции людей в странах – соседях России, которые могут стать следующей мишенью РФ.
"Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю", – говорится в сообщении.
Данное заявление поддержали следующие члены антивоенного комитета России:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.
11 августа в МИД Эстонии сообщили, что правительство запрещает россиянам с шенгенскими визами въезд в страну.
До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне.