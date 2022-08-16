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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кулеба опроверг слухи, что на встрече Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги обсуждалась тема переговоров с Россией и уступок

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Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис приезжали в Киев 16 июня
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис приезжали в Киев 16 июня
Фото: ЕРА

16 июня на встрече президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макронои и премьер-министром Италии Марио Драги не обсуждался вопрос переговоров с Россией или уступок ей.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

16 июня в Киев приезжали Шольц, Макрон, Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Как мне сказали, они – особенно эта тройка – приехали убеждать Владимира Зеленского немедленно садиться за стол переговоров с россиянами и решать вопрос. А каким образом решать? Крым – 15 лет аренда, Донбасс – значит, тоже как-то отходит к России. Остальное Россия оставляет Украине – и расходимся в разные стороны", – отметил журналист. На следующий день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По информации Гордона, Джонсон заявил Зеленскому о недопустимости переговоров с россиянами и уступок.

Кулеба назвал эту историю неправдой.

"Это красивая история, – сказал министр, отметив, что ему известно о существовании таких сообщений. – Я же тоже читаю Facebook, я живой человек и присутствую в украинском информпространстве. Визит – история эта привязана исключительно к вопросу кандидатства на членство в Европейский союз, к которому Борис Джонсон из объективных причин глубоко равнодушен".

По его словам, европейские лидеры приехали в Киев 16 июня с единственной целью – сообщить, что Украина будет кандидатом в члены Европейского союза.

"Тема переговоров с Россией, тема каких-либо уступок вообще не обсуждалась. Тем более что до этого президент Зеленский со всеми этими лидерами отдельно общался и они поняли, что это вообще не летает", – сказал Кулеба.

Он добавил, что лидеры ЕС всегда говорили о переговорах с РФ, повторяли это как "мантру".

"Но какие-либо формулировки типа, там, Крым на 50, на 100 лет, Донбасс – это никогда не было предметом предложений с европейской стороны. Но на ранних стадиях войны фраза "Путину надо сохранить лицо" звучала", – резюмировал глава МИД.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис 16 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит Украину. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию. 

Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Шольц пообещал, что Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. Драги призвал к разблокировке портов, а Йоханнис заверил, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство.

В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: переговоры, Дмитрий Кулеба, Клаус Йоханнис, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Сергей Никифоров, Олаф Шольц
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