Кулеба: В ночь с 23-го на 24 февраля в самолете Стамбул – Варшава я не смог сдержать слез. Это был единственный момент за всю войну

Кулеба только один раз с момента полномасштабного вторжения России не смог справиться с эмоциями Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook

Дипломат вспоминает, что после встречи с президентом США Джо Байденом поехал в Нью-Йорк, где 23 февраля выступил в Генеральной Ассамблее ООН. В ночь с 23-го на 24-е глава МИД Украины, по его словам, должен был лететь из Нью-Йорка в Стамбул, а из Стамбула – в Киев.

"И садясь в самолет, я уже начал получать информацию о том, что "сегодня ночью" [Россия начнет вторжение]. Это уже было около полуночи. Я сидел в самолете "Нью-Йорк – Стамбул", заплатил, подключился к вайфаю. Пришла новость, что какой-то борт в Борисполе уже шел на взлет, и его с рулежки завернули назад, припарковали, потому что закрыто было небо: россияне закрыли..." – вспоминает Кулеба.

По словам дипломата, в этот момент он все понял и сразу написал сообщение помощнику, что нужно перебивать билеты "Стамбул – Киев" на "Стамбул – Варшава".

"Я обычно очень хорошо сплю в самолете на этих дальних перелетах, не смотрю кино. Просто засыпаю. Но тут я всю ночь не спал. Я следил за новостями. Утром, по европейскому времени, я уже прилетел в Стамбул. Через, по-моему, два или три часа сел на борт в Варшаву. Я летел... Это был, кстати, единственный момент за всю войну, когда я не смог сдержать слез и чуть-чуть всплакнул", – поделился Кулеба.

Дипломат рассказал, что в самолете рейса Стамбул – Варшава все стюардессы уже были с украинскими флажочками и "крутились над ним" – не потому, что он министр, а потому что он просто украинец.

"И тут ко мне подходит... Там за пару кресел от меня сидела пара. Подходит молодая женщина и говорит: "Я вас узнала". Я говорю: "Я вас – нет. Но мне тоже приятно познакомиться", – говорит глава МИД Украины.

Женщина объяснила дипломату, что она с мужем возвращается из бизнес-поездки, двое ее детей с няней остались на Оболони, и спросила совета: прорываться к детям в Киев либо вывозить их из Киева во Львов?

"А ты сидишь, в воздухе летишь, и люди, по сути, судьбу своих детей и свою тебе вверяют в руки, и говорят: "Прими за нас решение", – говорит Кулеба.

Дипломат вспоминает, что дал паре совет не ехать в Киев, а сразу же по приземлению в Варшаве организовывать эвакуацию детей. Женщина поблагодарила его и ушла.

"Я отвернулся к окошку, и у меня просто ком в горле – нечем было дышать... Честно скажу, две-три слезы покатились. Это был первый момент, когда ко мне пришло полное понимание того масштаба трагедии, которая сейчас развернется. И это был единственный момент за всю войну, когда я позволил себе эмоции", – рассказал Кулеба.

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