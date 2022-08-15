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15 августа, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена

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Гордон и Кулеба пришли на встречу в туфлях цвета украинского флага, не сговариваясь
Гордон и Кулеба пришли на встречу в туфлях цвета украинского флага, не сговариваясь
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону был в обуви желтого цвета, в то время как Гордон выбрал синие туфли.

Супруга Гордона, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман после выхода интервью на своей странице в Facebook отметила, что обратила внимание на то, что журналист и министр были на встрече в обуви цветов украинского флага уже тогда, когда смотрела видео. 

"Интервью Гордона с Кулебой получилось настолько насыщенным сенсационными заявлениями и нестандартными событиями, что их обувь я заметила, только когда отсматривала фото! Гордон и Кулеба пришли на интервью в "жовто-блакитних" туфлях. Не договаривались", – написала Бацман. 

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/pfbid0UC6pawofWkXWMK31VARxH4tPB1KQx7vXmAfwciFm6KVHB77MCm1wr6HwENb9s3Gjl

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

19 июля СМИ обратили внимание на то, что жены украинского и американского президентов Елена Зеленская и Джил Байден во время встречи в США были обуты в туфли, соответственно, голубого и желтого цвета.

Позже Зеленская объяснила, что это вышло случайно и они обе были приятно удивлены.

Теги: Дмитрий Гордон, Джилл Байден, Дмитрий Кулеба, интервью, Елена Зеленская
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