  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена

Гордон и Кулеба пришли на встречу в туфлях цвета украинского флага, не сговариваясь Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Супруга Гордона, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман после выхода интервью на своей странице в Facebook отметила, что обратила внимание на то, что журналист и министр были на встрече в обуви цветов украинского флага уже тогда, когда смотрела видео.

"Интервью Гордона с Кулебой получилось настолько насыщенным сенсационными заявлениями и нестандартными событиями, что их обувь я заметила, только когда отсматривала фото! Гордон и Кулеба пришли на интервью в "жовто-блакитних" туфлях. Не договаривались", – написала Бацман.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube