Кулеба: Меня всю жизнь преследовала одна и та же фраза: "Он слишком молод для этой должности"

Гордон отметил в беседе с Кулебой, что он – самый молодой глава МИД за всю историю независимой Украины.

"Меня всю жизнь преследовала одна и та же фраза: "Он слишком молод для этой должности". То есть на какой бы должности я ни пребывал, мне все время: "Ну, рано. Надо еще... По всем профессиональным критериям соответствует, но слишком молодой", – ответил министр. – Мне это привычно, я как бы к этому спокойно отношусь. Но когда мне исполнилось 40 лет, то я на все аргументы про молодость: "40 лет – это, как говорил мой дедушка, уже с базара". Есть время, когда мы идем на базар, а есть время, когда идем с базара. Вот 40 – это "уже с базара". Но я с иронией всегда воспринимал эти замечания".

По словам Кулебы, лучшая защита против любых интриг, против любых каких-то обвинений "слишком молодой" – результат его работы.

"Если есть результат – значит, надо расти, надо идти вперед. Это очень жесткое кредо, которому, кстати, меня научил отец. "В любой ситуации, – он всегда говорил и продолжает мне говорить, – работай, давай результат. И все будет нормально", – отметил глава МИД.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube