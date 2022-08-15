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Кулеба: Меня всю жизнь преследовала одна и та же фраза: "Он слишком молод для этой должности"

 
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Рада назначила Кулебу (справа) главой МИД Украины 4 марта 2020 года, ему тогда было 38 лет
Рада назначила Кулебу (справа) главой МИД Украины 4 марта 2020 года, ему тогда было 38 лет
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что, несмотря на молодой возраст всегда знал одну вещь – "должен давать результат".

Гордон отметил в беседе с Кулебой, что он – самый молодой глава МИД за всю историю независимой Украины.

"Меня всю жизнь преследовала одна и та же фраза: "Он слишком молод для этой должности". То есть на какой бы должности я ни пребывал, мне все время: "Ну, рано. Надо еще... По всем профессиональным критериям соответствует, но слишком молодой", – ответил министр. – Мне это привычно, я как бы к этому спокойно отношусь. Но когда мне исполнилось 40 лет, то я на все аргументы про молодость: "40 лет – это, как говорил мой дедушка, уже с базара". Есть время, когда мы идем на базар, а есть время, когда идем с базара. Вот 40 – это "уже с базара". Но я с иронией всегда воспринимал эти замечания".

По словам Кулебы, лучшая защита против любых интриг, против любых каких-то обвинений "слишком молодой" – результат его работы.

"Если есть результат – значит, надо расти, надо идти вперед. Это очень жесткое кредо, которому, кстати, меня научил отец. "В любой ситуации, – он всегда говорил и продолжает мне говорить, – работай, давай результат. И все будет нормально", – отметил глава МИД.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кулеба работал в структуре МИД с 2003 года. Летом 2013-го покинул госслужбу и возглавил Фонд культурной дипломатии UART. В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы.

С августа 2019-го занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Верховная Рада Украины назначила Кулебу министром иностранных дел на внеочередном заседании 4 марта 2020 года. Тогда ему было 38 лет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, интервью, назначение
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