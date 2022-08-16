Кулеба: Байден сказал мне 22 февраля: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца". А у меня была информация, что в НАТО уже посчитали – до конца 72 часа

Байден за два дня до войны пообещал Кулебе поддерживать Украину до конца Фото: mfa.gov.ua

По словам Кулебы, Байден в ходе разговора проинформировал его, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.

"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца", – вспоминает министр.

Президент США предложил Кулебе после их встречи дополнительно "пообщаться про конкретику" с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Президент Байден – это авторитетный источник информации. Он – президент. Он говорит смыслами. А у нас на руках на тот момент было много кусочков другой информации", – сказал дипломат

По словам главы МИД, у него, в частности, были данные о том, что в НАТО между государствами-членами состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны.

"И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа – и конец Украине. То есть тебе говорит президент Байден "мы с вами будем до конца", а ты понимаешь, что там уже где-то люди сели умные и посчитали... что до конца 72 часа, да", – поделился Кулеба.

Поэтому, подчеркивает украинский министр, "это был очень важный эмоциональный момент".

"Эта встреча состоялась, как я сказал, потому что у Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским есть особые, но теплые отношения, отношения взаимного глубокого уважения, и потому что я на тот момент как представитель Украины оказался в Вашингтоне", – подытожил Кулеба.

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