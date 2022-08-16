Кулеба: Байден сказал мне 22 февраля: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца". А у меня была информация, что в НАТО уже посчитали – до конца 72 часа

По словам Кулебы, Байден в ходе разговора проинформировал его, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.
"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца", – вспоминает министр.
Президент США предложил Кулебе после их встречи дополнительно "пообщаться про конкретику" с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Президент Байден – это авторитетный источник информации. Он – президент. Он говорит смыслами. А у нас на руках на тот момент было много кусочков другой информации", – сказал дипломат
По словам главы МИД, у него, в частности, были данные о том, что в НАТО между государствами-членами состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны.
"И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа – и конец Украине. То есть тебе говорит президент Байден "мы с вами будем до конца", а ты понимаешь, что там уже где-то люди сели умные и посчитали... что до конца 72 часа, да", – поделился Кулеба.
Поэтому, подчеркивает украинский министр, "это был очень важный эмоциональный момент".
"Эта встреча состоялась, как я сказал, потому что у Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским есть особые, но теплые отношения, отношения взаимного глубокого уважения, и потому что я на тот момент как представитель Украины оказался в Вашингтоне", – подытожил Кулеба.
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он –15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Байден трижды пытался стать президентом США.
С момента прихода к власти администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, отметили в Пентагоне 8 августа.
Встреча Байдена и Кулебы прошла 22 февраля перед брифингом, на котором президент США объявил о новых санкциях против РФ.
В Белом доме сообщили, что Байден встретился с Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.