ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кулеба: Байден сказал мне 22 февраля: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца". А у меня была информация, что в НАТО уже посчитали – до конца 72 часа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Байден за два дня до войны пообещал Кулебе поддерживать Украину до конца
Байден за два дня до войны пообещал Кулебе поддерживать Украину до конца
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал свою встречу с президентом США Джо Байденом 22 февраля "очень важным эмоциональным моментом" в том числе из-за заверений в поддержке, прозвучавших из уст американского лидера. Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Кулебы, Байден в ходе разговора проинформировал его, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.

"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца", – вспоминает министр.

Президент США предложил Кулебе после их встречи дополнительно "пообщаться про конкретику" с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Президент Байден – это авторитетный источник информации. Он – президент. Он говорит смыслами. А у нас на руках на тот момент было много кусочков другой информации", – сказал дипломат

По словам главы МИД, у него, в частности, были данные о том, что в НАТО между государствами-членами состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны.

"И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа – и конец Украине. То есть тебе говорит президент Байден "мы с вами будем до конца", а ты понимаешь, что там уже где-то люди сели умные и посчитали... что до конца 72 часа, да", – поделился Кулеба.

Поэтому, подчеркивает украинский министр, "это был очень важный эмоциональный момент".

"Эта встреча состоялась, как я сказал, потому что у Байдена с [президентом Украины Владимиром] Зеленским есть особые, но теплые отношения, отношения взаимного глубокого уважения, и потому что я на тот момент как представитель Украины оказался в Вашингтоне", – подытожил Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он –15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Байден трижды пытался стать президентом США.

С момента прихода к власти администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, отметили в Пентагоне 8 августа.

Встреча Байдена и Кулебы прошла 22 февраля перед брифингом, на котором президент США объявил о новых санкциях против РФ.

В Белом доме сообщили, что Байден встретился с Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, МИД Украины, Пентагон, Вашингтон, военная помощь, Белый дом, вторжение, Дмитрий Кулеба, финансовая помощь, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, вице-президент, интервью, встреча, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео G
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает G
Дмитрий ГОРДОН
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди як кораблі". Видео
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (38047)
2
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (24072)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21332)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (21057)
5
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16187) G
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15558)
7
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом (11744)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (11652)
 
 
 
 