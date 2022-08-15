Кулеба: Перед встречей с Байденом за меня замолвил слово Блинкен: сказал, что я нормальный парень и со мной можно встретиться

Кулеба говорит, что рекомендации Блинкена сыграли свою роль в решении Байдена принять главу МИД Украины в Белом доме Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook

Кулеба пояснил, что у такой встречи есть две специфики. Во-первых, говорит он, "в принципе, президент Байден не принимает особо" министров иностранных дел других стран.

"И второе: если ты не президент и не глава правительства другой страны, то тебе до последнего момента не подтверждают встречу с Байденом. Тебе говорят: "Ну, вы приезжайте..." Просто ты, например, сидишь где-то на встрече или едешь в машине, и у посла любой страны звонит телефон, и говорят: "А можете через 30 минут подъехать в Белый дом? Встречу одну проведем". Это еще не означает, что с вами встретится президент Байден", – объясняет дипломат.



Глава МИД Украины говорит, что уже находясь в Белом доме, никогда не знаешь, "куда и в какой кабинет заведут".

"И у меня была такая же история... мы ехали в машине с [послом Украины в США] Маркаровой Оксаной с одной встречи на другую. И Оксане позвонили из Белого дома и говорят: "Приезжайте, сделаем встречу министра с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном", – вспоминает он.

Кулеба говорит, что их с Маркаровой повели в крыло, где кабинет Салливана, но это недалеко и от кабинета Байдена. В итоге произошла встреча именно с главой государства.

"То есть почему Байден решил встретиться со мной? Не потому, что я хороший парень и он хотел сказать: "Дмитро, привет". Конечно, я был для него представителем Украины – страны, которая нуждалась в его поддержке и к которой он объективно, искренне неравнодушен", – объясняет Кулеба.

По словам Кулебы, Байден в ходе разговора сказал, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.

"За меня лично замолвил словечко [государственный секретарь США] Энтони Блинкен, мой коллега и друг, не побоимся этого слова. То есть он сказал президенту, что я нормальный парень, со мной можно встретиться. Поэтому Тони сыграл свою роль", – поделился глава МИД Украины.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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