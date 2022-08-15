Кулеба: Нам повезло, что сейчас именно Байден возглавляет Соединенные Штаты

Глава МИД вспомнил свою встречу с главой Белого дома в Овальном кабинете 22 февраля.
"Был первый раз. Потому что я был в Вашингтоне во время визита президента, но тогда у президента [Владимира] Зеленского с Байденом был тет-а-тет в Овальном кабинете, поэтому нас туда не приглашали... Мы сели, был [госсекретарь США] Тони Блинкен, были, по-моему, Аманда Слоут из Совета национальной безопасности и [посол Украины в США] Оксана Маркарова… В этом кругу мы общались. Ну, разговор был душевный такой", – рассказал Кулеба.
По его словам, беседа продлилась около 40 минут.
"Ну, они говорят, типа 15 минут. Но потом, как говорится, разговор пошел. Понимаете, Байден – это человек, который искренне привязан к нашей стране. Нам действительно повезло, что сейчас именно президент Байден, в этот момент, возглавляет Соединенные Штаты", – отметил Кулеба.
Гордон спросил, правда ли, что Байден знает Украину лучше других.
"Да. Я всегда говорил, что с точки зрения национальной политики и национальной дипломатии самые проблемные послы иностранных государств либо лидеры иностранных государств – это либо те, кто вообще ничего не знает про Украину, либо те, которые слишком хорошо знают Украину. Вот Байден как раз относится ко второй категории", – ответил глава МИД.
По словам Кулебы, Байден в ходе разговора сказал, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он –15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Байден трижды пытался стать президентом США.
С момента прихода к власти администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, отметили в Пентагоне 8 августа.
Встреча Байдена и Кулебы прошла 22 февраля перед брифингом, на котором президент США объявил о новых санкциях против РФ.
В Белом доме сообщили, что Байден встретился с Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.