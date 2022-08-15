Кулеба: Нам повезло, что сейчас именно Байден возглавляет Соединенные Штаты

Глава МИД вспомнил свою встречу с главой Белого дома в Овальном кабинете 22 февраля.

"Был первый раз. Потому что я был в Вашингтоне во время визита президента, но тогда у президента [Владимира] Зеленского с Байденом был тет-а-тет в Овальном кабинете, поэтому нас туда не приглашали... Мы сели, был [госсекретарь США] Тони Блинкен, были, по-моему, Аманда Слоут из Совета национальной безопасности и [посол Украины в США] Оксана Маркарова… В этом кругу мы общались. Ну, разговор был душевный такой", – рассказал Кулеба.

По его словам, беседа продлилась около 40 минут.

"Ну, они говорят, типа 15 минут. Но потом, как говорится, разговор пошел. Понимаете, Байден – это человек, который искренне привязан к нашей стране. Нам действительно повезло, что сейчас именно президент Байден, в этот момент, возглавляет Соединенные Штаты", – отметил Кулеба.

Гордон спросил, правда ли, что Байден знает Украину лучше других.

"Да. Я всегда говорил, что с точки зрения национальной политики и национальной дипломатии самые проблемные послы иностранных государств либо лидеры иностранных государств – это либо те, кто вообще ничего не знает про Украину, либо те, которые слишком хорошо знают Украину. Вот Байден как раз относится ко второй категории", – ответил глава МИД.

По словам Кулебы, Байден в ходе разговора сказал, что у США есть последние разведданные о том, что вскоре начнется нападение РФ на Украину.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube