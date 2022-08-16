Кулеба: У некоторых людей, имеющих доступ к руководству Украины, была точка зрения, что войны не будет и это все разводняк. Но ни Зеленский, ни Ермак, ни Шмыгаль, ни я так не считали

Гордон отметил, что несколько человек из высшего руководства Украины примерно за полтора месяца до начала вторжения и вплоть до начала полномасштабной войны говорили ему: "Не обращай внимания. Да это все разводки. Да это [президент РФ Владимир] Путин с [президентом США Джо] Байденом нас хороводят, нас используют, а на самом деле они повышают ставки. Никакой войны не будет".
Кулеба сказал, что "такая точка зрения была у некоторых людей, имеющих доступ к руководству Украины".
"Но ни президент [президент Украины Владимир] Зеленский, ни [глава его офиса] Андрей Ермак, ни [премьер-министр] Денис Шмыгаль, ни я как министр иностранных дел... Мы не исходили из этого. То есть мы не считали, что это базовая интерпретация событий. Президент с первого дня максимально глубоко – точнее, максимально серьезно – относился ко всей поступающей информации. Но у президента есть черта, которой я тоже у него научился. Он всегда говорит: "Если я начинаю заниматься каким-то вопросом, прежде чем делать выводы, я максимально глубоко, по кирпичикам, этот вопрос разложу". Тем более, когда у тебя на кону судьба страны", – продолжил он.
По мнению главы МИД, это конспирология.
"Были люди – история их рассудит, – которые прорывались к президенту и пытались ему эту версию донести. Но еще раз отмечу, что ни президент, ни Ермак, ни Шмыгаль, ни я – мы не считали, что речь идет о каком-то разводняке. Дело в том, что конспирология всегда самая привлекательная", – добавил Кулеба.
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. С 17 февраля 2022 года на фоне наращивания российских военных сил на границе наблюдалась резкая эскалации на Донбассе.
24 февраля, после признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Войну он называет "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".