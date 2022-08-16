"Совесть у вас есть?" Кулеба рассказал, как убедил ЕС отключить первые российские банки от SWIFT

Кулеба: Если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"У меня самыми драматичными были онлайн-переговоры с министром иностранных дел Европейского союза по поводу отключения российских банков от SWIFT. Это был армагеддон", – сказал он.

По словам Кулебы, на тот момент в ЕС в вопросе введения санкций против России за вторжение в Украину пытались обойтись "малой кровью". Кулеба говорит, что ему пришлось из-за этого войти в конфронтацию с коллегами из Евросоюза.

"Пришлось войти в прямую конфронтацию, то есть поименно называть коллег, говорить: "Как вы можете, сидя в Брюсселе, в тихом спокойном зале, так себя вести, когда здесь из самолетов бомбят города и люди умирают?" Но если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась к концу. Они очень тяжело, скрепя сердце, но отключили первые российские банки от системы SWIFT", – рассказал министр.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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