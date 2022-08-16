ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Совесть у вас есть?" Кулеба рассказал, как убедил ЕС отключить первые российские банки от SWIFT

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кулеба: Если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась
Кулеба: Если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал "армагеддоном" переговоры с Евросоюзом об отключении первых российских банков от системы SWIFT.

"У меня самыми драматичными были онлайн-переговоры с министром иностранных дел Европейского союза по поводу отключения российских банков от SWIFT. Это был армагеддон", – сказал он.

По словам Кулебы, на тот момент в ЕС в вопросе введения санкций против России за вторжение в Украину пытались обойтись "малой кровью". Кулеба говорит, что ему пришлось из-за этого войти в конфронтацию с коллегами из Евросоюза.

"Пришлось войти в прямую конфронтацию, то есть поименно называть коллег, говорить: "Как вы можете, сидя в Брюсселе, в тихом спокойном зале, так себя вести, когда здесь из самолетов бомбят города и люди умирают?" Но если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась к концу. Они очень тяжело, скрепя сердце, но отключили первые российские банки от системы SWIFT", – рассказал министр.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ. В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: санкции, SWIFT, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, российские банки, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39156)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (37400)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (32782)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (26878)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23351)
6
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17432)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (15360)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12878)
 
 
 
 