"Совесть у вас есть?" Кулеба рассказал, как убедил ЕС отключить первые российские банки от SWIFT

"У меня самыми драматичными были онлайн-переговоры с министром иностранных дел Европейского союза по поводу отключения российских банков от SWIFT. Это был армагеддон", – сказал он.
По словам Кулебы, на тот момент в ЕС в вопросе введения санкций против России за вторжение в Украину пытались обойтись "малой кровью". Кулеба говорит, что ему пришлось из-за этого войти в конфронтацию с коллегами из Евросоюза.
"Пришлось войти в прямую конфронтацию, то есть поименно называть коллег, говорить: "Как вы можете, сидя в Брюсселе, в тихом спокойном зале, так себя вести, когда здесь из самолетов бомбят города и люди умирают?" Но если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть?" И совесть появилась к концу. Они очень тяжело, скрепя сердце, но отключили первые российские банки от системы SWIFT", – рассказал министр.
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Санкции также предусматривают отключение ряда банков РФ от международной платежной системы SWIFT. 2 марта от системы отключили банки ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ. В июне был введен новый пакет санкций, по которому от SWIFT отключили "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В то же время Украина призывает отключить от системы все российские банки.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.