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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия может сидеть за столом переговоров, только когда очень горячо получает по зубам

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Россия хочет сесть за стол переговоров сейчас, пока находится "на пике своих ресурсных возможностей", отметил Подоляк
Россия хочет сесть за стол переговоров сейчас, пока находится "на пике своих ресурсных возможностей", отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Переговоры с Россией сейчас неактуальны – сначала она должна "очень горячо получить по зубам", чтобы не разговаривать на языке шантажа и ультиматумов, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал 15 августа в эфире телемарафона, сообщило LIGA.net.

По его словам, если сейчас сесть за стол переговоров, то Россия, которая еще не получила "хорошей пощечины" и нескольких существенных тактических поражений на поле боя, будет продолжать "свою обычную политику".

"Они не понимают, что уже проигрывают, что будут идти только на дно. Экономика падает, финансы падают, они изгои, в военном смысле они не демонстрируют ничего мощного, кроме количества. Они будут падать. Но сегодня они еще находятся на пике своих ресурсных возможностей, потому они сегодня и хотят сесть за стол переговоров, чтобы ультимативно с нами разговаривать в шантажном стиле", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины сейчас нет смысла идти на переговоры, "потому что ничего не будет". Он уверен, что россияне будут предлагать "отдать" им Херсон, "признать" Крым российским, что для Украины принципиально невозможно.

"Я хочу, чтобы это понимали в мире. Россия может сидеть за столом переговоров только тогда, когда получит по зубам очень горячо, очень сильно. После этого она будет некоторое время – не очень долго – воспринимать чужие доводы и аргументы", – сказал Подоляк.

Тогда, по его словам, с РФ можно будет говорить о полном выводе войск РФ, включая Крым и весь Донбасс, о репарациях и дальнейших правилах безопасности на случай, "если Россия захочет реваншировать".

По мнению Подоляка, переговоры с Россией будут актуальны только тогда, когда весь мир окончательно поймет, что РФ должна быть за железным занавесом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Теги: Россия, переговоры, шантаж, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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