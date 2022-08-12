"Украина выигрывает войну, РФ выплачивает репарации". Резников назвал возможный "компромисс" в переговорах с Россией

"Наша цель – освободить все украинские территории, которые были временно оккупированы", – сказал он.

Резников подчеркнул, что речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

На вопрос, верит ли он в компромиссы между Украиной и РФ, министр ответил: "Мы выиграем эту войну. Мы освободим нашу территорию полностью. Компромисс возможен, если они уйдут с наших земель и мы будем обсуждать вопрос будущего соседства между РФ и Украиной. Они должны выплатить репарации, они должны заплатить за разрушенные города, объекты, [...] они должны заплатить за все убийства, изнасилования, пытки. Это может быть компромиссом".

Ведущий спросил, является ли опцией "территориальный компромисс".

"Я вынужден повторить: территориальный компромисс для Украины – международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год. Это абсолютно понятно и очевидно. Это компромисс. Уходите с наших земель!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)