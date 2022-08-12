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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина выигрывает войну, РФ выплачивает репарации". Резников назвал возможный "компромисс" в переговорах с Россией

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Резников: Наша цель освободить все украинские территории, которые были временно оккупированы
Резников: Наша цель – освободить все украинские территории, которые были временно оккупированы
Фото: EPA

Украина не готова идти на "территориальные компромиссы" в войне, развязанной Россией, и намерена освободить все свои территории в пределах международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью датскому каналу DR 11 августа.

"Наша цель – освободить все украинские территории, которые были временно оккупированы", – сказал он.

Резников подчеркнул, что речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год. 

На вопрос, верит ли он в компромиссы между Украиной и РФ, министр ответил: "Мы выиграем эту войну. Мы освободим нашу территорию полностью. Компромисс возможен, если они уйдут с наших земель и мы будем обсуждать вопрос будущего соседства между РФ и Украиной. Они должны выплатить репарации, они должны заплатить за разрушенные города, объекты, [...] они должны заплатить за все убийства, изнасилования, пытки. Это может быть компромиссом".

Ведущий спросил, является ли опцией "территориальный компромисс".

"Я вынужден повторить: территориальный компромисс для Украины – международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год. Это абсолютно понятно и очевидно. Это компромисс. Уходите с наших земель!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, Алексей Резников, война России против Украины
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