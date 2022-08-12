"Очень опасно курить в опасных местах". Резников прокомментировал взрывы на аэродроме в Саках

"Мой ответ прост: я считаю, что дело в нарушении правил некоторыми солдатами на этой базе. Вероятно, они бросали сигареты одновременно в разных местах, и мы увидели результат. Это очень опасно – курить в опасных местах", – сказал министр.
Он отметил, что украинская сторона хочет увидеть спутниковые снимки, чтобы оценить результаты взрывов.
"Думаю, они [российские военные] потеряли несколько самолетов, бомб, ракет и так далее... Хочу сказать, что они использовали этот аэродром против Украины, чтобы бомбить и обстреливать нас. Они запускали ракеты – крылатые, баллистические. Это была ключевая база, чтобы приносить несчастья Украине", – заявил глава Минобороны.
9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.
Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.
По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.