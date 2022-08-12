"Очень опасно курить в опасных местах". Резников прокомментировал взрывы на аэродроме в Саках

Резников: Россияне использовали аэродром в Саках, чтобы бомбить и обстреливать нас Фото: EPA

"Мой ответ прост: я считаю, что дело в нарушении правил некоторыми солдатами на этой базе. Вероятно, они бросали сигареты одновременно в разных местах, и мы увидели результат. Это очень опасно – курить в опасных местах", – сказал министр.

Он отметил, что украинская сторона хочет увидеть спутниковые снимки, чтобы оценить результаты взрывов.

"Думаю, они [российские военные] потеряли несколько самолетов, бомб, ракет и так далее... Хочу сказать, что они использовали этот аэродром против Украины, чтобы бомбить и обстреливать нас. Они запускали ракеты – крылатые, баллистические. Это была ключевая база, чтобы приносить несчастья Украине", – заявил глава Минобороны.