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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень опасно курить в опасных местах". Резников прокомментировал взрывы на аэродроме в Саках

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Резников: Россияне использовали аэродром в Саках, чтобы бомбить и обстреливать нас
Резников: Россияне использовали аэродром в Саках, чтобы бомбить и обстреливать нас
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире датского телеканала DR 11 августа прокомментировал взрывы 9 августа на военном аэродроме Саки в районе села Новофедоровка Сакского района в оккупированном Россией Крыму.

"Мой ответ прост: я считаю, что дело в нарушении правил некоторыми солдатами на этой базе. Вероятно, они бросали сигареты одновременно в разных местах, и мы увидели результат. Это очень опасно – курить в опасных местах", – сказал министр. 

Он отметил, что украинская сторона хочет увидеть спутниковые снимки, чтобы оценить результаты взрывов.

"Думаю, они [российские военныепотеряли несколько самолетов, бомб, ракет и так далее... Хочу сказать, что они использовали этот аэродром против Украины, чтобы бомбить и обстреливать нас. Они запускали ракеты – крылатые, баллистические. Это была ключевая база, чтобы приносить несчастья Украине", – заявил глава Минобороны.

Контекст:

9 августа произошли взрывы на авиабазе российских оккупационных войск под Саками в Новофедоровке. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Воздушные силы ВСУ заявляли, что на аэродроме было уничтожено минимум девять самолетов.

По данным CNN, это крупнейшие потери для авиации РФ со времен Второй мировой войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Саки, аэродром, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
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