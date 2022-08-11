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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на этой неделе вдвое увеличили число авиаударов. Но после взрывов в Новофедоровке снизили активность – Генштаб ВСУ

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Оккупанты снизили интенсивность вылетов на южном направлении после взрывов в Новофедоровке
Оккупанты снизили интенсивность вылетов на южном направлении после взрывов в Новофедоровке
Фото: ru.wikipedia.org

Российские войска по сравнению с прошлой неделей вдвое увеличили количество авиационных ударов по позициям украинских войск и по гражданской инфраструктуре. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал 11 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

По его словам, самолеты и вертолеты противника стараются не заходить в зону действия украинской противовоздушной обороны.

"Поэтому результативность этих ударов низка и это больше психологическое влияние на наших военных", – отметил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что активность российской авиации на южном направлении в Украине "несколько снизилась" после взрывов на военном аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка во временно оккупированном Крыму.

Он уточнил, что оккупанты тем не менее продолжают выполнять боевые задачи с территории Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 августа российские оккупанты потеряли в Украине 232 военных самолета. Девять из них, по данным Воздушных сил ВСУ, были уничтожены 9 августа в результате взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, который россияне используют сейчас как военную базу для своей авиации.

Контекст:

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

После взрывов в Новофедоровке Генштаб ВСУ сообщил о том, что оккупанты потеряли девять самолетов, что подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Позднее ВС ВСУ допустили, что на аэродроме могло быть уничтожено и повреждено более девяти самолетов ВКС РФ.

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