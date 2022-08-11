Оккупанты на этой неделе вдвое увеличили число авиаударов. Но после взрывов в Новофедоровке снизили активность – Генштаб ВСУ

Оккупанты снизили интенсивность вылетов на южном направлении после взрывов в Новофедоровке Фото: ru.wikipedia.org

По его словам, самолеты и вертолеты противника стараются не заходить в зону действия украинской противовоздушной обороны.

"Поэтому результативность этих ударов низка и это больше психологическое влияние на наших военных", – отметил Громов.

Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что активность российской авиации на южном направлении в Украине "несколько снизилась" после взрывов на военном аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка во временно оккупированном Крыму.

Он уточнил, что оккупанты тем не менее продолжают выполнять боевые задачи с территории Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 августа российские оккупанты потеряли в Украине 232 военных самолета. Девять из них, по данным Воздушных сил ВСУ, были уничтожены 9 августа в результате взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, который россияне используют сейчас как военную базу для своей авиации.